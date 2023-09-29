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大直案25戶公辦都更說明會4方案促重建家園 住戶：談不上滿意

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
都發局長王玉芬主持大直公辦都更範圍評估說明會。圖／更新處提供
都發局長王玉芬主持大直公辦都更範圍評估說明會。圖／更新處提供

大直坍塌案，傾斜建物25戶未來重建家園，台北市長蔣萬安先前要都發局朝公辦都更方向研議。市府昨辦「公辦都更範圍評估說明會」，依基地範圍與開發強度提出4方案，有人坦言談不上滿意，不少人要回去想一下；市府強調依住戶後續意願決定重建方向，並以最快程序協助重建，10月中旬將與建物東側及南側鄰地住戶開說明會。

北市都市發展局與都市更新處昨晚邀集傾斜94巷1弄1、3、5、7、9號共25戶，說明公辦都更方式重建範圍評估，一共提出A區（傾斜民宅單一基地）2方案、A+B區（傾斜民宅、附近東側鄰地範圍）2方案。

若傾斜民宅單一基地，考量基地面積限制，依現行都市更新容積獎勵爭取到42%，並以都市計畫變更方式爭取額外專案公辦都更30%，總計72%容積獎勵。

若含附近東側鄰地範圍併同更新重建，因基地較方整且面積較大，現行都更容積獎勵可爭取到50%、都市計畫變更額外容獎30%，再加上土地使用管制自治條例第80條之2的容獎20%，總計爭取100%容獎。

25戶全到場參與，會中提問更新前後的價值、不同基地範圍方案的估算、公辦都更時程，以及都更前後需要負擔的成本等。都發局長王玉芬說，市府依法評估方案且保障住戶權益，強調市府不與民爭利，無論住戶如何選擇，都會給予協助。

一名住戶認為，市府盡力為住戶分析最大優勢，是否願意公辦都更尊重每個人決定。他坦言A+B方案比較優，也擔心若25戶通過75%以上選擇A+B方案，但B不願意，後續重建要怎麼走？自己會再了解有無其他建商的條件。

他也透露多數住戶3點共識，希望重建速度愈快愈好，其次是不論基泰、市府或其他建商，會選擇對住戶最有利方案，第三盼各單位互相尊重，市府也能尊重住戶最終選擇。

住戶左先生表示，據其認識的都更師初步分析，目前與市府公辦都更對25戶最有利，而且要選擇A+B方案，亦即25戶與儒林園一起公辦都更。如果25戶自行選擇與基泰合建，不見得獎勵比較多，後續會整理利弊得失，再作為選擇依據。另有住戶認為，市府算是有誠意，A+B容獎都加到100%，但坦言不少人看不太懂細節，一直在問相同問題。

市府表示，尊重住戶意願全力協助重建。若住戶有高度意願採公辦都更專案方式重建，將由台北市住都中心擔任實施者並公開徵求出資者、擬訂事業計畫及權利變換計畫，且以最快速度辦理審議程序及申請建照，讓受災住戶盡早重建家園。

另，更新處在「台北都更解壓說概念館」設置公辦都更諮詢站，每周二與五下午2時至5時、周四下午5時30分至8時30分，會有專人提供住戶即時諮詢與協助，也可洽北市府網站「基泰大直事故政府資訊專區」的「災後重建」聯絡電話(02)2781-5696轉3015或3016。

北市府針對傾斜建物25戶，昨辦「公辦都更範圍評估說明會」。記者林佳彣／攝影
北市府針對傾斜建物25戶，昨辦「公辦都更範圍評估說明會」。記者林佳彣／攝影
大直坍塌案，北市府邀集傾斜建物25戶，昨辦「公辦都更範圍評估說明會」。記者林佳彣／攝影
大直坍塌案，北市府邀集傾斜建物25戶，昨辦「公辦都更範圍評估說明會」。記者林佳彣／攝影
北市府針對傾斜94巷1弄1、3、5、7、9號共25戶，一共提出A區（傾斜民宅單一基地）2方案、A+B區（傾斜民宅、附近東側鄰地範圍）2方案。圖／更新處提供
北市府針對傾斜94巷1弄1、3、5、7、9號共25戶，一共提出A區（傾斜民宅單一基地）2方案、A+B區（傾斜民宅、附近東側鄰地範圍）2方案。圖／更新處提供

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