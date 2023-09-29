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大巨蛋消防檢測僅改善6成 未過關

聯合報／ 記者楊正海鍾維軒／台北報導
台北大巨蛋目前還在消防測試，預計10月中可拿到使用執照。本報資料照片
台北大巨蛋目前還在消防測試，預計10月中可拿到使用執照。本報資料照片

大巨蛋正進行消防檢測，北市副市長李四川表示，大巨蛋受測範圍大，預計昨會有結果。北市府昨表示，由於缺失部分只改善完成60%，但有一些沒過關的項目如防煙垂壁功能、部分灑水頭無法作動等需要改善，下周一還要複檢。遠雄集團回應，將趁中秋連假加緊改善，力拚下周複檢通過，盼能順利取得使用執照。

大巨蛋原先預計7月底前拿到使照，但因消防檢查時間拉很長，很多部分需要改善，李四川日前接受媒體專訪指出，大部分問題都已改善完成，這次最重要的測試是受信總機、廣播系統，當一處發生火警時，其他區域警示燈、廣播是否能連接。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，檢測缺失目前有60%已經改善完成，其他項目還要複查，下周一會去看改善情況。未過關項目包含「防煙垂壁功能不正常」、「部分灑水頭噴水無法作動」以及「火警迴路通報系統部分故障」。

陳世浩說，目前大巨蛋取得使照時間仍預計落在10月，現場缺失改善完，建管處還要有圖說要做修訂，檢查完才會正式發使照。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，現勘當天針對廣播、灑水、滅火等設備共23個大項檢測，消防局發現仍有部分項目要再調整。施工團隊已改善絕大部分項目，其餘也會趁連假完成，並且同步內部測試，力拚下周複查通過，希望順利取得使照。

北市議員鍾佩玲指出，大巨蛋拿到使照之後還要進行球場缺失改善勘驗，市府也承諾要進行防災疏散演練以及壓力測試賽，但目前市府提不出這些取得使照後應辦事項的期程規畫，不知市府何來的信心認為大巨蛋一定可以舉辦亞錦賽，大巨蛋籌備處應該控管好工程進度，並如實回報。

大巨蛋 北市

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