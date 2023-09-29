三重機捷站距長 增A2a站生變

機場捷運A2三重站及A3五股產業園區站距過長，地方盼能增設A2a站，但交通部鐵道局認為，增設新站體前，號誌系統須重置。新北捷運局邀集各單位研商，發現號誌系統使用年限未達20年，且站體經費達近30億，地方根本沒有經費，蓋A2a站恐還要再等等。

機捷三重A2站與新莊產業園區相距3.8公里，比其他站間距2公里更長，地方希望在兩站中間點1.9公里處二重重畫區附近興建A2a站，目前也有預留站體位置，但因建置經費龐大，地方希望能由中央、新北、桃園各負擔三分之一費用。

鐵道局認為，增設站體牽涉機場捷運系統重置，沿線系統要有改善辦法或更新，才有增設可能，希望新北、桃園要先討論確認號誌系統重置時程。

新北市府和鐵道局、桃園捷運局與桃園捷運公司研商，各單位均表示號誌系統近期無更新計畫，需待系統年限20年到期，或運量成長以致系統不符需求，才有可能更新；等於機捷2017年通車，須等到2037年才有評估設站可能，消息一出，引發地方譁然。

捷運局表示，市府在上月將增站修正總結報告書函請桃園市府轉報交通部，桃市府9月13日函復建請修正總結報告書，增站規畫待後續於機場捷運機電系統後續改善、更新或重置計畫時，再納入推動，仍會積極爭取。

市議員李翁月娥說，A2a鄰近穀保中學、東海高中、二重國中、二重國小、三重商工，附近還有公37與二重重畫區，未來可能增加3到4萬人，此案至今已改超過7次，中央卻找一堆理由不讓地方蓋，令人匪夷所思。

市議員邱婷蔚認為，A2a周邊有二重重畫區，若真有需求，不一定要等相關系統年限到也能做，除了從人口來看，還有站體間距離等因素，捷運局還要審慎評估，有心要蓋，就不要找理由。

有民眾說，當初A2a喊得震天響，周邊許多建案都主打捷運A2a站，聽到這消息，不只居民錯愕，建商應該也很尷尬。

至於泰山A5a站同樣面臨相同問題，須等機場捷運機電系統後續改善、更新或重置計畫時，再納入推動。