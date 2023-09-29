淡水行政中心站開發案流標

新北淡水行政中心站開發案預計投資105億元，興建6萬坪商辦及住宅，4月公告招標，但上周卻無廠商投標而流標。捷運局說，內部正在討論，盼下半年再招標。市議員鄭宇恩說，應開放更多元的容許使用，吸引能源、醫療或教育方面新創產業進駐。

淡水行政中心站開發案由捷運局管轄約0.3公頃捷運開發區土地，與毗鄰2.68公頃的營建署經管產業專用區合作開發，以產專區公開標售附帶條件方式，得標者需共同開發捷運開發區，預計可興建2棟地下2層、地上13至15層複合式開發大樓，除10%作為住宅外，其餘為商辦空間、約4萬坪。

新北捷運局土地開發科長楊博仁說，有潛在廠商來領標但最後無人投標，已跟營建署溝通，經內部討論，初步仍會合作開發，但需討論重新招標或調整都市計畫內容，10%住宅的部分不會調整，另會朝允許商業使用內容來討論，像是有廠商提議設置加油站等，盼下半年再招標。

鄭宇恩說，淡水行政中心站開發案位於淡海新市鎮蛋黃區，又是交通樞紐節點，應開放更多元的容許使用，吸引結合能源、醫療或教育方面新創產業進駐，帶動淡水地區產業發展，同時結合長照、托育以及青創基地等公益設施，提升區域內生活機能。

鄭舉例，日本柏之葉智慧城市的核心區就有規畫新創基地、結合智慧亞健康銀髮族推出的健康研究中心，以及智慧能源管理中心等，也能作為行政中心站開發的參考。