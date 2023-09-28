南門中繼市場熄燈…發限量「900買千元」購物金 新市場10月7日再見

台北市南門市場改建工程將於10月7日完工，中繼市場則是在9月29日熄燈，當天將舉辦感恩活動，致贈弱勢家庭新市場購物金之外，也有900元能購買到面額1000元的「南門再相券」購物金，每人限購10份、限量2000份。

北市市場處表示，南門市場一直是老台北人和美食饕客首選，提供各式各樣的南北乾貨、獨門配菜、熟飲食和地方特產等，不過，舊市場過去因為捷運萬大缐工程、建物耐震能力不足，以及混凝土氯離子含量過高等因素，決定拆除重建，因此從民國108年10月中旬搬遷到中繼市場。

市場處說，經過了1440天，新的市場於10月7日完工，全數254攤商將重新遷回熟悉的原址。60多年老店的「億長御坊」經歷變遷，不變的傳統中式美味菜色，還將複雜的功夫菜以簡便的型態提供外帶熟食，店家表示，攤位引進良好衛生規範，讓消費者隨時能買到新鮮、美味、安心的菜餚。

市場處表示，面額1000元的「南門再相券」購物金在9月27日當天上午10點販售，使用期限至今年12月10日，同時也希望回饋社區，因此，致贈周邊弱勢家庭捐贈市場購物金。