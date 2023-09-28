9年共集48顆星 汐止禮門里環境五星成功九連霸

新北市環保局舉辦的里環境認證成績出爐，汐止區禮門里再度拿到五星級認證，成功九連霸，這也讓里長志工都好開心。九年來，第一屆八項全過，得8星，其餘8年各獲5星，算起來總共得到48顆星，里長李朝發說平常心，會持續努力讓居住環境越來越好。

汐止禮門里黃金資收站，在民國100年8月25日正式開張，是新北第一站，成果一直不錯，而鄰里環境經營不止如此，包括綠色廊道綠美化以及會呼吸道路週邊生態環境都在維護不鬆懈，這也讓他們再度獲得新北市環保局里環境認證五星級。

禮門里長李朝發表示，從新北市環保局舉辦里環境認證以來都有在參加，今年己經是五星級九連霸，尤其104年全新北市只有六個里八項全過，汐止只有禮門里全過，拿到獎金25萬，平常都有在整理環境，因為是教育場所，所以，也都有很多團體來參訪。

李朝發指出，志工們真的也很辛苦，像是有些路或步道時間一久長青苔，也都拿著高壓水注去清洗去刷乾淨，這次得到五星級，真的很開心，但是也是平常心，會持續讓里內環境越來越好。

自從新北市環保局舉辦的里環境認證，禮門里都不缺席，勇奪五星九連霸，其中第一屆八項全過，算起來總共得到48顆星，而辛苦付出都是值得的，包括志工都會幫忙清理髒亂點，就連私人地沒人管，也清理好久，終於變乾淨，還有到基隆河邊坡草地整理等等，成績出爐讓志工、里民都好開心。