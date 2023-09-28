瑞芳平交道等太久路又窄 造成交通回堵要改善

這個星期就是一年一度的中秋佳節，中秋節多數警消人員仍須堅守崗位輪值勤務，位於新北市淡水區的老淡水餐廳，特別準備了六十份的雞肉餐食禮盒，要慰勞淡水消防與警察弟兄，業者說，這是他們連續三年都捐贈，要祝福辛苦值勤的警消中秋佳節快樂。...

2023-09-28 17:49