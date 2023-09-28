瑞芳平交道等太久路又窄 造成交通回堵要改善
瑞芳地區目前有兩處平交道，每當火車經過時，因停等時間太久，都會造成交通壅塞，為了解決問題，今（28）日新北市議員林裔綺邀請相關單位人員現場會勘，研擬解決方案。
火車列車要經過，平交道的柵欄自動放下，人車這時候就得停止通行，但在瑞芳區有兩處平交道，因為周邊道路路幅狹小，每當平交道柵欄放下時，停等的車輛和要通行的車輛往往造成交通堵塞，常常引起民怨，市議員林裔綺接獲陳情今天也到現場進行會勘，尋求改善方案。
龍鎮里里長林文清說，由於台鐵班次密集，有時候柵欄一放下，就是好幾台列車經過，人車停等時間長，容易造成交通回堵，因此也建議是否能朝向改單行道方面來試辦看看。
市議員林裔綺表示，瑞芳火車站的火車運輸流量大，因此一旦平交道柵欄放下，載客火車加上貨運列車，有時候都得等上十來分鐘，加上平交道周邊的道路路幅狹小，常常造成交通阻塞，因此在龍鎮里這裡的平交道，將研擬改單行道來進行改善，另外在龍川里的部分，則是要找替代道路規劃紓解車潮，讓平交道車流減少，避免交通回堵情況，接下來會和有關單位進一步商討改善細節，期盼紓解交通瓶頸。
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