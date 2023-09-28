推廣無痕山林 鼻頭國小學子邀遊客簽行動承諾書

為了實踐環境永續公民行動，今（28）日瑞芳區鼻頭國小師生到鼻頭角步道，逢遊客就宣導步道維護的方法及其重要性，並邀請遊客簽署無痕山林公民行動承諾書，一同實現SDGs並保護在地環境，此舉也受到遊客的讚賞，紛紛都一起簽下行動承諾書。

鼻頭國小校長李延昌表示，今天帶孩子們到校園旁知名的鼻頭角步道，要來和遊客推廣無痕山林，在先前孩子從合歡山之旅中，了解到環境維護的重要性，因此這次將用行動力，在步道沿途向遊客宣講如何實踐無痕山林，也讓孩子自然而然將愛護環境的意識深植在心裡。

遊客吳先生表示，今天來到鼻頭角步道偶然遇到鼻頭國小的學生來宣傳無痕山林，真的是很棒很有意義的活動，因此也欣然簽署了公民行動承諾書，和孩子們一起來守護這些大自然環境。

鼻頭國小學生簡稚畇表示，我們學校依山傍海，是實踐環境永續的最佳場域，今天到步道和遊客來互動，讓遊客了解環境維護永續的重要性，保持環境原有風貌，尊重野生動植物，是一個公民應該有的素養。

拓德環保永續基金會翁國鐘說，鼻頭國小全校師生都很投入在推動環保的身體力行，其實環保是一件長久的事，還需要放在心上才能一步一步推行很感謝鼻頭師生對於環境維護的付出，今天的活動很令人感動。