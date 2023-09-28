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三和慢活節有創意 要展現田園餐桌體驗農特產DIY

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
10月7日三和社區裡有一場三和慢活節暨田園餐桌體驗活動，邀請有興趣的民眾走遍三和社區探索秘境小旅行。圖／紅樹林有線電視提供
10月7日三和社區裡有一場三和慢活節暨田園餐桌體驗活動，邀請有興趣的民眾走遍三和社區探索秘境小旅行。圖／紅樹林有線電視提供

為讓民眾更加認識三芝區三和社區的人文風情，在10月7日三和社區裡有一場三和慢活節暨田園餐桌體驗活動，邀請有興趣的民眾走遍三和社區探索秘境小旅行，以及正在盛產中的農特產洛神花與茭白筍的DIY體驗，要讓參與的民眾深度探訪三和社區。

三和社區發展協會理事長江慶崇表示，這次的三和慢活節活動，透過小旅行走訪社區充滿人文與大自然生態的美麗景緻，還有可愛的幼兒園來到活動現場為民眾精彩演出，社區也希望透過現在社區中大量出產的洛神花與茭白筍DIY體驗，讓到訪的遊客知道三和社區的主要農特產與農作物能夠變化出的多元料理。

除此之外，這次的活動還搭配農村好事購物節，消費滿額還送摸彩券一張，最大獎項可以抽50吋液晶顯示器。趁著天氣晴朗秋風吹，想到三和社區探索的民眾千萬把握最後報名機會，到三芝參與三和慢活節吃美食、拿好禮。

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