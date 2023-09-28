大巨蛋缺失改善僅60％ 遠雄：力拚下周複查通過

大巨蛋正進行消防檢測，日前北市副市長李四川表示，大巨蛋受測範圍大，消防局預計28日會有結果。北市府上午表示，由於缺失部分只改善完成60%，雖然消防檢測已經完成，但有一些沒有過關的項目需要改善。遠雄集團回應，缺失絕大部分已經改善，力拚下周複檢通過，盼能順利取得照。

大巨蛋原先預計7月底前拿到使照，但因消防檢查時間拉很長，很多部分需要改善。台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋消防安檢已經檢查完畢，但有一些沒有過關，之前檢測缺失目前有60%已經改善完成，其他項目還要複查，下周一會去看改善情況。

陳世浩說，過關的項目中，比較重要的是防煙垂壁損壞、灑水頭噴水缺失，以及火警迴路部分故障。目前大巨蛋取得使照，仍預計在10月，至於會在10中旬，還不敢講，因為現場缺失改善完，建管處還要有圖說要做修訂，檢查完才會正式發使照。

針對大巨蛋消防測試結果，遠雄集團副總經理楊舜欽表示，現勘當天針對廣播、灑水、滅火等設備共23個大項進行檢測，消防局發現仍有部分項目要再調整。

楊舜欽強調，施工團隊在檢測當晚，就已經改善絕大部分，其餘項目亦會趁連假期間完成，並且同步進行內部測試，力拚下周複查通過，以期順利取得使照。