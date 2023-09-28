裕隆城開幕現人潮 義交揭1問題恐無解：交維計畫沒想到

新店「裕隆城」今天開幕，義交在豔陽下忙著疏導交通。義交中隊長曲守治說，交通維持計畫趕不上變化，駕駛遇塞車更是心浮氣躁易遷怒，將到來的中秋連假、國慶假期是嚴重考驗。

裕隆集團將原工廠位址整合規劃為多功能商城、工業園區與高級住宅，其中，複合式的裕隆城今天開幕，並舉行集團成立70週年慶典禮。上午11時不到，就有不少消費者在大門聚集，等著入館嚐鮮。

記者現場觀察，民眾沿人行道陸續前往商城，各路口則有穿著橘色背心的義交忙著指揮交通，引導車輛與行人通行。在商城後方的品牌路，接駁車輛則載著顧客下車，隨後又前往捷運站接人。

新北市交通義勇警察大隊新店中隊長曲守治接受中央社記者訪問表示，各路口派駐24名義交疏導交通，有的以交通錐區隔動線，中興路三段則以紐澤西護欄區隔車道，擴充人行道空間。他說，因應今天開幕，更是從上午值勤到晚上10時，希望服務用路人安全。

不過，曲守治說，觀察試營運1星期以來，中午時段是第一波尖峰期，常會有工業區員工到裕隆城，或到對面的家樂福賣場用餐，使得寶橋路與中興路口人潮較多。另外，交維計畫趕不上變化，遇到塞車時，部分駕駛人還惡言相向遷怒義交，真是吃力不討好。

他說，交維計畫沒想到的是，GOOGLE地圖導航引導欲進入商場停車場的駕駛，從品牌路與中興路進入，與停車場入口的品牌路、寶中路口逆向，導致動線大亂，「這問題應該無解」。

曲守治說，即將到來的中秋連續假期與國慶假日，將使周邊交通受到嚴重考驗。尤其，附近是國道3新店交流道，擔心國道實施高乘載管制加上商場消費人潮，會衝擊地區道路回堵，搭大眾運輸是最好的選擇。

裕隆城表示，連假期間將加開免費接駁車班次，縮短班距讓候車民眾搭乘更順利；針對開車族群隨時啟動停車滿場分流機制，加派義交人力指引車輛至周邊公民營停車場。另設定人車分流護欄，讓行進路線增添安全。

市府交通局綜合規劃科長吳政諺說，業者依交通維持計畫增派義交疏導，同時，捷運大坪林站增開接駁車，從每15分鐘1班車，縮短為5分鐘1班；也擴大人行道空間、調整號誌及塗銷停車格增加行車空間。