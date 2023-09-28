快訊

亞運電競／《英雄聯盟》也闖金牌戰 明與強敵南韓爭金

下班注意！6縣市豪大雨特報 恐一路下到這時

知名建築師開車突大量吐血 陳永興魂斷國道享壽63歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基北北桃聯合重返眷村時光 「眷眷不忘」感受眷村味道

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
北北基桃眷村聯合記者會今天在基隆沙灣園區舉行，聯合行銷眷村文化。記者游明煌／攝影
北北基桃眷村聯合記者會今天在基隆沙灣園區舉行，聯合行銷眷村文化。記者游明煌／攝影

「2023年北北基桃眷村聯合記者會」今天在基隆沙灣園區舉行，桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、台北市秘書長李泰興一起切蛋糕，宣告眷村文化活動開跑。基隆把眷村文化結合海洋元素，在7處布置展、16場表演等，有跨縣市集章活動送紀念品，北北桃也都有眷村相關活動。

謝國樑致詞表示，這次眷村文化節選在沙灣歷史文化園區舉辦，在中秋以及國慶連假期間，有一系列的精采活動，民眾只要在基北北桃參與兩場以上活動，就可以參加抽獎。他與北北桃3位市長共同在文化、環保等方面密切合作，例如沙灣歷史文化園區對面的中正區行政大樓，即將誕生第三座室內兒童樂園，前兩座室內兒童樂園經常有雙北的家長帶著小朋友來遊玩。

張善政指出，桃園有很多眷村，感受一些眷村味道，這次跟基北北一起辦，感受不同眷村文化發展的體驗。劉和然表示，北北基桃人口有千萬，大家共同辦活動可以更緊密在一起。李泰興說，謝國樑上任後基隆已經不一樣，共同舉辦很有意義。

文化局說，眷村文化節以「眷眷不忘」為主題，帶領民眾回顧基隆過往歷史情境，從食衣住行育樂的展演與再現，重現舊時眷村鄰里文化氛圍，文化園區周圍為眷村，邀請榮民與眷屬等參與。

活動期間推出7座眷村在地日常生活的情境布置展、16場經典歌舞演出活動、4場體驗工作坊及街區走讀等，串連古蹟等文化地景，中秋連假提供親子好去處。

基北北桃眷村踩點集章活動，只要到訪其中兩個眷村活動場地，掃描QRcode搜集到2個線上集章，都有機會獲得限量的眷村紀念品，詳情請上基隆市文化局粉絲專頁。

北北基桃眷村聯合記者會今天在基隆沙灣園區舉行，聯合行銷眷村文化。記者游明煌／攝影
北北基桃眷村聯合記者會今天在基隆沙灣園區舉行，聯合行銷眷村文化。記者游明煌／攝影
北北基桃眷村聯合記者會今天在基隆沙灣園區舉行，聯合行銷眷村文化。記者游明煌／攝影
北北基桃眷村聯合記者會今天在基隆沙灣園區舉行，聯合行銷眷村文化。記者游明煌／攝影

眷村

延伸閱讀

指高虹安爭議僅小波折 張善政：藍白合是政黨輪替非常重要手段

4年送5萬輛！基隆青年公益電動機車今展示 中秋後開放申請

基市府擬買水陸兩棲鴨子船！引藍綠立委參選人交鋒 謝國樑：精進高雄經驗

新北議會大戰未歇！無黨議員想質詢 綠營搶過資料嗆：打我啊

相關新聞

裕隆城開幕現人潮 義交揭1問題恐無解：交維計畫沒想到

新店「裕隆城」今天開幕，義交在豔陽下忙著疏導交通。義交中隊長曲守治說，交通維持計畫趕不上變化，駕駛遇塞車更是心浮氣躁易遷...

大直塌陷案開拆被嫌擾民 建管處限縮大型機具施工時間

北市大直塌陷民宅拆除作業進行至今第3天，拆除次日就有周邊住戶明顯感受震動，接受安裝水平傾斜儀偵測，用途及數值，建管處卻未...

基北北桃聯合重返眷村時光 「眷眷不忘」感受眷村味道

「2023年北北基桃眷村聯合記者會」今天在基隆沙灣園區舉行，桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、台北市秘...

6萬坪淡水行政中心開發案引資105億 無人投標流標

內政部營建署與新北捷運局合作淡水行政中心站開發案，預估投資105億興建6萬坪商辦及住宅。今年4月公告招標，上周卻沒有廠商...

深坑年度四寶文化節將開跑 體驗手作DIY及豐富美食

四寶文化節是新北深坑在地特色節慶，深坑區公所每年都會舉辦特色活動，今年以「深坑四寶奇遇記」為主題，除了有手作DIY活動外...

中秋賞月來高雄燈塔 聽AR導覽員阿守說故事

交通部航港局宣布，自9月28日起「燈塔職人─阿守」登場，以互動方式提供高雄燈塔智慧導覽服務。將為您介紹高雄燈塔五大特色設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦