基北北桃聯合重返眷村時光 「眷眷不忘」感受眷村味道

「2023年北北基桃眷村聯合記者會」今天在基隆沙灣園區舉行，桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新北市副市長劉和然、台北市秘書長李泰興一起切蛋糕，宣告眷村文化活動開跑。基隆把眷村文化結合海洋元素，在7處布置展、16場表演等，有跨縣市集章活動送紀念品，北北桃也都有眷村相關活動。

謝國樑致詞表示，這次眷村文化節選在沙灣歷史文化園區舉辦，在中秋以及國慶連假期間，有一系列的精采活動，民眾只要在基北北桃參與兩場以上活動，就可以參加抽獎。他與北北桃3位市長共同在文化、環保等方面密切合作，例如沙灣歷史文化園區對面的中正區行政大樓，即將誕生第三座室內兒童樂園，前兩座室內兒童樂園經常有雙北的家長帶著小朋友來遊玩。

張善政指出，桃園有很多眷村，感受一些眷村味道，這次跟基北北一起辦，感受不同眷村文化發展的體驗。劉和然表示，北北基桃人口有千萬，大家共同辦活動可以更緊密在一起。李泰興說，謝國樑上任後基隆已經不一樣，共同舉辦很有意義。

文化局說，眷村文化節以「眷眷不忘」為主題，帶領民眾回顧基隆過往歷史情境，從食衣住行育樂的展演與再現，重現舊時眷村鄰里文化氛圍，文化園區周圍為眷村，邀請榮民與眷屬等參與。

活動期間推出7座眷村在地日常生活的情境布置展、16場經典歌舞演出活動、4場體驗工作坊及街區走讀等，串連古蹟等文化地景，中秋連假提供親子好去處。