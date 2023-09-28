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大直塌陷案開拆被嫌擾民 建管處限縮大型機具施工時間

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
大直坍塌案，北市大直街94巷1弄1、3、5、7、9號共25戶的建築物傾頹毀壞，26日動工拆除，預計10天內拆完。圖／建管處提供
大直坍塌案，北市大直街94巷1弄1、3、5、7、9號共25戶的建築物傾頹毀壞，26日動工拆除，預計10天內拆完。圖／建管處提供

北市大直塌陷民宅拆除作業進行至今第3天，拆除次日就有周邊住戶明顯感受震動，接受安裝水平傾斜儀偵測，用途及數值，建管處卻未明確解釋，且市長蔣萬安承諾施工時距至晚間7點，但拆除作業卻延至8時才結束，住戶反映影響作息，台北市議員陳怡君要求市府改善。建管處指出，為免影響民眾作息，大型機具施工時間改為最晚至晚間7時。

基泰大直損鄰案，受災塌樓拆除作業從9月26日起開始進行，陳怡君指出，雖然有執行安全拆除計畫，但周邊住戶於動工首日及次日已明顯感受震動，對於施工所造成之鄰損加劇至感擔憂恐懼。

另外，拆除現場相關單位於週邊住戶裝設水平傾斜儀，以偵測建物動態，但偵測報告及數值為專業術語，建管處雖提供報告通知周邊住戶，但住戶仍有難以理解艱澀工程術語。

陳怡君說，希望建管處除了提供報告讓周著住戶了解每日的安全狀況外，也應將艱澀的用語轉為淺顯易懂的說明讓周邊住戶安心。而且市長蔣萬安曾承諾，施工時距至每日晚間7點，但住戶反映至8點才結束，影響居民作息及引起不安揣測，市府應通令即刻改善，如期遵守施工時距。

北市建管處指出，拆除工程採用低震動的機具，以減少對民眾生活影響，同時設置傾斜儀每日觀測，以了解對鄰房建築物的變化。對於傾斜儀的觀測資料，每日觀測3次，資料會即時提供民眾參考，並於每日彙整3次觀測資料，請台北市建築師公會協助判讀後，以簡易說明方式，將變化情形提供民眾知悉，讓住戶了解安心。

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