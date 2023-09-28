大巨蛋消防檢測過關還要再等等 市府下周一再覆檢

大巨蛋正進行消防檢測，日前北市副市長李四川表示，大巨蛋受測範圍大，消防局預計28日會有結果。北市府上午表示，由於缺失部分只改善完成60%，雖然消防檢測已經完成，但有一些沒有過關的項目需要改善，遠雄會趁這幾天進行改善，消防局下周一還要再去覆檢。

大巨蛋原先預計7月底前拿到使照，但因消防檢查時間拉很長，很多部分需要改善，李四川日前接受媒體專訪指出，大部分問題都已改善完成，這次最重要的測試是受信總機、廣播系統，當一處發生火警時，其他區域警示燈、廣播是否能連接。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋消防安檢，已經檢查完畢，但有一些沒有過關，需要改善，遠雄會趁中秋連假這幾天改善，等改完下周一會再去覆檢。

陳世浩表示，之前檢測缺失目前有60%已經改善完成，其他項目還要複查，下周一會去看改善情況。過關的項目中，比較重要的是防煙垂壁損壞、灑水頭噴水缺失，以及火警迴路部分故障。

陳世浩說，目前大巨蛋取得使照，仍預計在10月，至於會在10中旬，還不敢講，因為現場缺失改善完，建管處還要有圖說要做修訂，檢查完才會正式發使照。