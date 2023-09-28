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「沙琪瑪」造型牛代替宰殺 新北大觀書社26道古禮祭孔

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
大觀書社近年以沙琪瑪造型牛代替宰殺動物。圖／新北教育局提供
大觀書社近年以沙琪瑪造型牛代替宰殺動物。圖／新北教育局提供

今天教師節，新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2573周年釋奠典禮」，由新北市副市長劉和然身穿長袍馬褂擔任主祭，以26道傳統古禮祭孔。大觀書社總幹事鄭義鈴說，大觀書社於民國85年起舉辦祭孔，近年以沙琪瑪造型牛、三層素肉及米酒替代宰殺動物。

大觀書社平日不開大門的書社，每年祭孔會配合古禮「啟扉」迎神。劉和然說，大觀書社已有160年歷史，主祀文昌帝君，為表達對孔子的尊敬與感念，於每年9月28日舉行「孔子誕辰釋奠典禮」，也藉由教師節，感謝新北市各校教師無私的奉獻，引導孩子成為國家未來英才。

祭典全程遵循古禮儀式，由板橋國小在職及退休教師擔任禮生，並有啟扉、迎神、進饌、三獻禮、恭讀祝文、飲福受胙、撤饌、送神、望燎、闔扉及撤班等26道程序。其中飲福受胙儀式，更特別以三層素肉及米酒替代宰殺動物。

大觀書社總幹事鄭義鈴指出，過去古禮祭孔大典會拔牛羊身上的毛，以增長智慧，或獻祭牛毛血灑在土中以滋養土地，表示豐收、潔淨之意，但大觀書社以近年以沙琪瑪造型牛代替，象徵「智慧高升」。

此外，板橋郵政總局連續5年提供教師感謝卡片給大觀幼兒園小朋友，讓小朋友發揮創意，以彩繪或注音一字字寫下對老師的感謝，童言童語的祝福及圖畫掛滿大觀書社門口，備感溫馨。

大觀幼兒園孩童寫下對老師的感謝。。圖／新北教育局提供
大觀幼兒園孩童寫下對老師的感謝。。圖／新北教育局提供
新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2573周年釋奠典禮」，由新北市副市長劉和然身穿長袍馬褂擔任主祭。圖／新北教育局提供
新北市定古蹟大觀書社上午舉行「至聖先師孔子誕辰2573周年釋奠典禮」，由新北市副市長劉和然身穿長袍馬褂擔任主祭。圖／新北教育局提供

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