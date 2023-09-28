北市教師福利回來了！蔣萬安將恢復教師節發2千元獎勵金

北市府在民國105年停止編列教師節發放2000元敬師金（禮券）的預算，改舉行活動，後因教師反彈大，於109年恢復發放，卻僅發600元禮券。台北市教育局今表示，因市長蔣萬安指示，教育局將敬師獎勵金自600元提高至2000元，並編入113年預算，希望議會能支持，113年就可實施。

教育局指出，考量物價持續上漲，且教育現場面臨巨大的挑戰與變革，教學模式多元化，教師工作日益繁重，為感謝第一線教育人員的專業貢獻、努力付出，市長指示教育局將敬師獎勵金提高。

市府發言人殷瑋指出，這項政策是蔣市長在去年選前的公開承諾，目前也已編列在明年度預算內，希望能得到議會支持，市府也希望能替教師爭取更多福利。

北市教育局副局長陳素慧表示，105年行政院有發函給各縣市，提到軍公教人員法定以外的補助項目，都必須要推動法制化，因105年並沒有相關規定或要點，就停止發放獎勵金，北市後來採用學校辦理敬師活動，來鼓勵老師的士氣。

至於後來有發放600元，陳素慧說，後來和教師團體討論，因教師非常辛苦，特別定了台北市教師節敬師獎勵要點，有了法制化，定了這個要點，就可以依照要點編列預算獎勵老師，當初編列600元活動費用，轉化為獎勵禮金。

對於600會不會太少，陳素慧說，市民可以看到，北市近年文教表現優異，今年在遠見和天下的評比，文教雙雙獲得全國之冠，是老師和學生共同努力成果，今年編列明年度預算時，市長看到教師努力跟優異表現，特別提醒教育局增列禮金，目前編列預算以每校編制員額，每位老師2000元，希望年底預算審查可以獲得議會支持。