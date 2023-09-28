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是時候拿點稅金回來了 新北稅捐處活動最高抽5千
新北市稅捐處為提倡使用手機條碼儲存雲端發票，減少使用紙張愛護，與HAPPY GO)共同舉辦「HAPPY GO輕鬆PAY 捐贈發票拿禮券」活動，祭出遠東百貨禮券，最高可周5千元。
稅捐處表示，該活動分為兩部分，行動支付消費儲存雲端發票，只要於10月1日至11月30日追蹤稅捐處官網臉書「稅不著-呼叫暗光鳥」並使用HAPPY GO PAY行動支付於指定通路消費，消費時將發票儲存於HAPPY GO APP手機條碼，每儲存１張累積1次抽獎機會，最高獎項為3千元遠百禮券及HAPPY GO點數等。
活動2為捐贈雲端發票，於HAPPY GO APP捐贈雲端發票，捐贈5張以上即可抽HAPPY GO點數，多捐贈1張多1次抽獎機會，捐贈總數前3名分別可獲得遠百禮券5000元、3000元、1000元，捐越多雲端發票中獎機會越高。新北市稅捐捐處官網：https://www.tax.ntpc.gov.tw
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