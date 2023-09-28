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板橋五權公園停車場400汽機車格 明起試營運「免費停」
新北市板橋五權公園地下停車場今舉行啟用典禮，工程設計理念以「地景式建築」為概念，採挑空方式採集光線，除導入智慧停管設備，也預留全場100%充電管線，因應未來電動車成長，總經費約5.5億，供350格小型車位及50格機車位，明中午12點起至10月31日試營運，開放免費停車。
新北副市長陳純敬致詞表示，五權公園位於板橋、中和地區線形綠帶的中間點，周邊還有廣福公園、壽德公園及民德公園，是在線形綠帶中唯一具備籃球場、羽球場、體健設施、環形步道及地下停車場的公園，經重新改建後綠色面積增加8.6%、透水率增12.8%，且除導入智慧停管設備，也預留全場100%充電管線，因應電動車成長。
交通局長鍾鳴時表示，該地下停車場工程總經費約5.5億元，設計理念以「地景式建築」為概念，用挑空方式採集光線，打破過去停車場悶熱、陰暗印象，且停車場設置汽車1處雙向出入口、機車一進一出入口，讓汽、機車進出不交織，提升停車安全。另，也新設候車亭及YouBike公共自行車，讓五權公園周邊生活機能再提升。
交通局表示，五權公園地下停車場可供350格汽車位及50格機車位，將自29日中午12點起至10月31日試營運，開放免費停車，11月1日起正式收費營運，汽車臨停每小時30元、月票4千元；機車臨停每次10元、月票300元。
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