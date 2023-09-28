向老師致敬！蔣萬安長袍馬褂 首次「正獻官」身分祭孔

中華民國112年台北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2573周年釋奠典禮，上午6時在台北市孔廟大成殿廣場舉行，台北市長蔣萬安首次出席釋奠典禮擔任「正獻官」，孔子第79代嫡孫孔垂長先生擔任「奉祀官」蔣萬安表示，希望藉由遵循古禮的祭典儀式，向所有老師和教育工作者獻上最崇高的敬意和謝意。

蔣萬安上午5時40分抵達孔廟，換上長袍馬褂，與代表總統出席的內政部林右昌部長、孔子第79代嫡孫孔垂長奉祀官、分獻官和陪祭官等與祭者到大成殿，參加釋奠典禮；因疫情解封，不少民眾一早就排隊參加祭孔大典，儀式莊嚴肅穆，時間90分鐘，共37項儀程。

祭孔大典結束後，蔣萬安致詞指出，感謝台北市明倫高中、麗山高中、重慶國中、開平餐飲學校及大龍國小擔任禮生、樂生和佾生，不只辛苦也非常了不起，讓祭孔大典順利圓滿進行，也知道大家花了很多時間不斷進行走位排練。

蔣萬安說，他代表北市府歡迎大家來到台北孔廟，參加今天遵循傳統古禮的祭孔大典，也感謝大家對於台北市推動儒學文化給予支持和肯定。今天他是第一次以正獻官的身分，在教師節這天遵循古禮參與祭孔大典，一起對於至聖先師表達最崇高的敬意，也向所有的老師和教育工作者獻上最誠摯的感謝。

蔣萬安表示，至聖先師孔子以人為本、因材施教、有教無類的精神和理念，是所有教育工作者的典範，因此他要再次感謝所有從事教育工作的朋友，由於大家辛勤的付出，照顧每一位學生的個別需求，激發學生孩子們的潛能，為國家社會的未來培養人才、教育英才，打下深厚的基礎。