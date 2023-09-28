明揚大火燒出高反應化學物安全 北市最快下周稽查轄內業者

屏東明揚大火案燒出高反應性化學物質安全管理問題，台北市長蔣萬安也要求環保局，加強列管輔導及稽查北市有運作強反應性及毒性化學物質廠商。北市環保局表示，目前規畫並盤點有機過氧化物、高反應性化學物質如強還原劑、與毒性及關注化學物質的廠商，最快下周啟動查核輔導。

蔣萬安日前召開「提升救火標準作業流程與日常管理機制」會議並裁示7點，其中要求環保局加強列管輔導及稽查北市有運作強反應性及毒性化學物質廠商，並要求業者落實自主通報，即時更新資訊。

環保局長吳盛忠具有化工專業，曾參與多場毒化物外洩、化工廠爆炸災害第一線救災工作。他指出，有機過氧化物對熱、光、有機化合物、強還原料及催化劑較為敏感，如果貯存在不適宜環境，就可能造成爆炸。

吳盛忠說，環保局將依此物質的特性，篩選北市目前運作毒性及關注化學物質運作業者中，運作GHS（化學品全球調和制度）標示具易燃性、爆炸性及氧化性等化學物質，到場查核化學物質。

他強調，會確認業者是否依平面配置圖內容存放化學物質、依不同特性分類化學物品、有無定期清點物質存量及運作紀錄、有無備齊應變器材及防護器具等，也會確認廠家教育訓練內容是否完善。

吳盛忠2001年時任環保署北區環境督察大隊大隊長，他分享親自處理新竹工業區福國化學工廠爆炸案的經驗，進廠前一定要先由空汙許可證取得原物料資料，了解是否有高反應性化學品。也建議業者參照石化業，利用紅外線熱影像儀偵測有機過氧化物有否洩漏，提早防範、減少憾事發生。