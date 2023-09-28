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TERRY FOX RUN公益路跑10月登場 路跑募款所得支持癌症研究

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「TERRY FOX RUN 國際公益路跑」今年由TCS探索未來國際實驗教育機構攜手加拿大辦事處(CTOT)、台灣加拿大商會(CCCT)與台灣師範大學共同舉辦，將於10月14日登場。圖／TCS提供
「TERRY FOX RUN 國際公益路跑」今年由TCS探索未來國際實驗教育機構攜手加拿大辦事處(CTOT)、台灣加拿大商會(CCCT)與台灣師範大學共同舉辦，將於10月14日登場。圖／TCS提供

「TERRY FOX RUN 國際公益路跑」將於10月14日登場，今年由TCS探索未來國際實驗教育機構攜手加拿大辦事處(CTOT)、台灣加拿大商會(CCCT)與台灣師範大學再次將活動帶來台灣，目的是追尋治癒癌症的夢想，支持癌症醫學研究，這次公益路跑的募款所得，將全部捐給台灣大學癌症研究中心及台灣癌症基金會。

TERRY FOX RUN是全球最受期待的公益路跑活動之一，其目的在紀念加拿大傳奇慈善跑者Terry Fox的精神。Terry希望藉由本身抗癌的經歷，激勵全球對抗癌症的意識，並推動更多癌症研究的發展，於1980年4月以單腳義肢開始了橫跨加拿大的馬拉松式路跑。在短短4個多月中，Terry Fox跑了5373公里，同年9月1日因癌症擴散，Terry必須終止橫跨的計畫，但他的舉動引起人們的注意，開始全球性的運動。截至2020年，TERRY FOX RUN共為了癌症研究募得超過8.5億加幣。

TCS校長Grant Sundal表示，Terry Fox對加拿大社會的意義非常深遠，他被認為是永恒的加拿大英雄，影響力超越國界，甚至在數十年後仍持續存在，並鼓舞著人們不斷為更美好的世界而努力。Terry Fox的故事提醒人們重視慈善、奮鬥、希望和共同努力，並在面對困難時保持堅持不懈的精神。

Grant Sundal說，Terry Fox以他的馬拉松希望運動成為慈善事業的象徵，不僅在加拿大籌款，更在海外以舉辦超過9000場次的慈善路跑，募得用於癌症研究，使人們更加關注癌症的治療和研究。因此也希望在林口能夠發起這樣的慈善活動，不僅鼓勵人們參加體育運動，提高身體健康意識，也讓社區民眾開始關注癌症問題，了解癌症其實沒有想像中可怕。

2023 TERRY FOX RUN將於10月14日在台灣師範大學林口校區舉行，這場活動不僅免費參加，還將贈送TERRY FOX紀念毛巾。

癌症 路跑

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