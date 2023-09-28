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影／北市祭孔大典 蔣萬安首次擔任正獻官

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台北市市長蔣萬安首次擔任典禮「正獻官」。記者邱德祥／攝影
台北市市長蔣萬安首次擔任典禮「正獻官」。記者邱德祥／攝影

中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573周年釋奠典禮今天上午6時舉行，遵循國家級的三獻古禮儀式，旨在傳承祭孔大典的文化傳統與弘揚尊師重道的教育精神，每年吸引來自國際各地個人與團體前來領略儒學文化的博大精深之美。今年包含公益財團法人日本道德教育財團、日本論語普及會、美國達特茅斯學院、韓國曲阜孔氏漁村公派宗親等國際團體遠道而來，一同參與儒家盛典。

今年由台北市市長蔣萬安擔任典禮「正獻官」，孔子第79代嫡孔垂長先生擔任「奉祀官」，「分獻官」則由孔廟捐地者後代辜弘毅、陳熾仰、教育局長湯志明、觀傳局副局長薛秋火、大同區區長方越琦，及國際友人公益財團法人日本道德教育財團團長中川喜直、日本論語普及會副會長宮武清寛、美國達特茅斯學院李福教授等出席擔任，台北市議員詹為元、柳采薇、林珍羽、陳怡君出席擔任「陪祭官」一職。

中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，大龍國小的學生表演六佾舞。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，大龍國小的學生表演六佾舞。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，正逢國慶預演，直升機懸吊著大國旗飛過孔廟上方。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，正逢國慶預演，直升機懸吊著大國旗飛過孔廟上方。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，正逢國慶預演，直升機懸吊著大國旗飛過孔廟上方。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，正逢國慶預演，直升機懸吊著大國旗飛過孔廟上方。記者邱德祥／攝影
台北市市長蔣萬安首次擔任典禮「正獻官」，和表演六佾舞大龍國小的學生們打招呼時，小朋友高興的搶著握手。記者邱德祥／攝影
台北市市長蔣萬安首次擔任典禮「正獻官」，和表演六佾舞大龍國小的學生們打招呼時，小朋友高興的搶著握手。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，正逢國慶預演，直升機懸吊著大國旗飛過孔廟上方。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，正逢國慶預演，直升機懸吊著大國旗飛過孔廟上方。記者邱德祥／攝影
台北市市長蔣萬安首次擔任典禮「正獻官」。記者邱德祥／攝影
台北市市長蔣萬安首次擔任典禮「正獻官」。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，大龍國小的學生表演六佾舞。記者邱德祥／攝影
中華民國112年台北市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2573週年釋奠典禮今天在台北市孔廟舉行，大龍國小的學生表演六佾舞。記者邱德祥／攝影
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台北市市長蔣萬安首次擔任典禮「正獻官」。記者邱德祥／攝影

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