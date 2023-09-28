「大日如來」牽起緣分 彩墨畫家的「日月麗天」畫展

知名彩墨畫家陳麗雀今天在國父紀念館舉辦「日月麗天」個人畫展，從事藝術教育40年的她，這次帶來花鳥、山水及猛獸等60多幅作品，億光文化基金會董事長、聲樂家簡文秀站台獻唱，並以一幅「大日光如來」畫像故事，道出兩人的緣分。

來自屏東的陳麗雀，師承嶺南畫派水墨畫家歐豪年的入世弟子，她曾獲日本全日展水墨畫部金牌獎及國際藝術大賞、第五屆全球中華文化藝術薪傳獎書藝國畫類、日本產經新聞社書畫藝術展的理事長大賞。

作品當中，「大日如來」佛像，具有百福莊嚴富有靈性的形象，深獲藝術界及宗教界的讚賞與青睞。陳麗雀遵從一位師傅叮囑，要將此畫餽贈修行有德的有緣人，眾里尋他千百度，沒想到這位有緣人，竟是北教大校友的學妹簡文秀，因此也特地將畫致贈。

簡文秀說，兩人本來僅止於同個學校，在校期間都沒有接觸，畢業後也頂多點頭之交，之後在各自領域發光發熱，才重新結緣原來同為北教大的校友，而這幅畫是當初陳以靈感畫下，便藏於櫃中15、16年，只為等到師傅口中的有緣人。

她也笑說，雖然自己是基督徒，但收到畫像的那一刻，完全地沉浸到了藝術美感世界，將這幅畫作放在億光基金會，照耀彼此，「一切都是命中註定的緣分。」

此次畫展從9月24日至10月4日在國父紀念館三樓逸仙藝廊展出，跳脫傳統思維，著重寫實筆韻，將色彩與水墨完美結合，營造出自然靈動的畫境氣韻。