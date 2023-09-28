台北4檔戲 邀年輕市民免費觀賞

台北市長蔣萬安昨宣布文化新政「你看戲・我埋單」，斥資約500多萬元，將有4檔戲提供3000座位，讓年輕市民免費進劇場看戲，盼借鏡韓國，由台北帶動藝文產業發展。劇場界指出，肯定市府免費政策作為青年入場的「敲門磚」，但未來門票不要朝免費送，否則看的人不會珍惜。

4檔免費戲劇，分別是11月16日全民大劇團的「海角七號追夢者音樂劇」；12月28日故事工廠「倒數婚姻」；12月22日加拿大七手指特技劇場的「Passagers」；12月29日馬戲家英巴爾・本・海姆的「Pli」演出。

蔣萬安昨天換上劇團服裝，客串歌舞劇演員，與全民大劇團演出歌舞劇，還復刻時下最夯「山道猴子」台詞，並不斷做催油門手勢，賣力表演，宣傳新政。

蔣萬安表示，只要設籍北市18至21歲年輕人，從今天起至10月11日可透過「台北通APP」登記抽籤，抽中可免費看劇。

他也分享到首爾參訪特色文化藝術街「大學路」經驗，他表示，韓國整個國家力量投入戲劇產業發展，相當值得借鏡，政策希望培養年輕朋友喜歡看戲的素養，了解戲劇產業文化，不僅培養年輕朋友看戲，也希望帶動整體產業的發展，會再與文化局、產業局討論，先從台北做起。

全民大劇團製作人陳世軍稱讚，台灣看劇場觀眾不多，藉此能加以推廣，這4場挑選2個國內、2個國外劇團，盡可能包羅各種表演性，也作為青年入場「敲門磚」，全民大劇場推出正是15年前賣座的電影海角七號，對於觀眾來說較好親近。

陳世軍說，韓國劇場已非區塊，而是已有市場經濟規畫，劇場票價高，本地觀眾捧場之餘，觀光客也不少，韓國是以政府去扶持產業，著力點非常多，舉例韓國的亂打秀，在走紅世界之前，已經在當地表演十多年，「不斷得去磨，去嘗試和觀眾之間的距離，如果是曇花一現，難以達到這樣的規模。

他說，肯定文化局政策，但希望未來門票不要朝免費發送，要有一定門檻才會珍惜，不然沒時間就不來看，讓門票直接作廢，20多年前，政府曾以贈票方式推劇場藝術，遭到劇場圈反對，逐漸大眾習慣收看表演藝術要買票。