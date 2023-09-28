新北議會亂鬥 賴侯另類同台

新北市議會昨舉行施政報告，原訂由代理市長劉和然上台報告，綠營在會前已霸占議事台，高舉白布條「悲痛抗議、市長落跑」，高喊「沒有市長、沒有報告」。議長蔣根煌數度敲槌喊休息，其他議員欲質詢也遭干擾，綠營更集體撕毀施政書面報告洩憤。

綠營議員昨天會前就擺出拒絕劉和然上台報告的姿態，高喊「侯友宜來開會」，藍營也不甘示弱，高喊「要開會」，雙方相持不下，蔣根煌最後在藍綠議員包圍下宣布開會，要大家有意見坐下來談，但綠營議員不斷干擾，癱瘓議事。

民進黨團總召鄭宇恩表示，這是民進黨有史以來最大的抗議，侯友宜是請假最久的市長，「市長是臨時工嗎？說走就走，113年歲出預算是史上最大規模，劉和然根本無法代表市長」。

無黨籍議員馬見要求議長馬上開會，他要聽原住民的施政內容，國民黨團書記長廖先翔也說，「民進黨秀完了、請趕快開會」，過程中蔣根煌請劉和然上台，被綠營議員阻擋，最後裁定改成書面報告，並由國民黨團質詢，綠營又喊「沒有報告哪有質詢」，蔣根煌只好敲槌休息，隨後對綠營說「你們不讓代理市長報告，那就改用書面」，遭鄭宇恩反問「哪有施政報告用書面」，蔣回「你們又不讓他上台」，雙方一度爭得面紅耳赤。

王威元指責民進黨議員意圖以少數綁架多數，空轉議會。國民黨團並拿出副總統賴清德的人形立牌，貼上「領薪水、跑選舉」等標語，民進黨也回敬侯友宜人形立牌，寫上「落跑市長、回來報告」。國民黨議員周勝考在混亂聲中提出緊急動議，他指屏東大火震驚社會，要求針對新北市消防人員設備提出報告，更苦苦哀求「拜託大家互相尊重」，遭綠營嗆「叫侯友宜來講啦」。最後綠營議員集體撕毀「新北市政府施政情形書面報告」後，蔣根煌敲槌喊散會。