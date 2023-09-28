聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北再生家具 今新店大拍賣

聯合報／ 記者葉德正／新北報導

新北環保局在新店設「再生家具展售中心」，將二手家具、家電整新後以親民價格拍賣，今天辦大拍賣，包括座椅、沙發、床具與家電，價格多在300元以下，所得將全數納入新北愛心大平台，響應環保又能做公益。

環保局表示，新北市再生家具展售中心展場有座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納等6大類二手好物，多數是市民交由回收釋出後，經清潔隊修繕整理而獲得嶄新生命的物品，截至2023年8月，展售中心累計1620人次來訪、售出1358件物資，販賣所得26萬1180元全數挹注公益。

環保局說，今天下午1時30分至5時將開賣超過200件二手家具及家電，價格多在300元以內，配合開學季，學生租屋常有購置書桌椅、家具或家電需求，為減輕學生經濟壓力，培養學生族群循環經濟觀念，再生家具展售中心準備多種學生常用的家具及小家電，如木製書桌、書櫃、衣櫥、電腦椅、吹風機、烤麵包機及果汁機等，並媒合業者推出限量免費運送家具的好康活動。

新北再生家具展售中心每月最後一個周四下午固定開放，不定期辦好康活動，歡迎民眾前往挖寶，也可關注「新北i環保」Facebook粉絲專頁掌握相關訊息。

書桌

延伸閱讀

出席建築師公會談建設 侯友宜：新北太多來自中央的挑戰

金山小編國賠案 新北市府決定不上訴

新北議會大亂鬥 綠營齊撕施政報告書後落幕

新北議會賴、侯另類同台 柯文哲也來？民眾黨議員因小黃遲到錯過

相關新聞

新北議會亂鬥 賴侯另類同台

新北市議會昨舉行施政報告，原訂由代理市長劉和然上台報告，綠營在會前已霸占議事台，高舉白布條「悲痛抗議、市長落跑」，高喊「...

開幕後遇連假 新店裕隆城 交通考驗大

新北市新店區裕隆城引爆熱潮，今天開幕，試營運期間周邊交通大打結，開幕後馬上遇連假，交通考驗大。民眾反映，周邊交通在下班時...

新北再生家具 今新店大拍賣

新北環保局在新店設「再生家具展售中心」，將二手家具、家電整新後以親民價格拍賣，今天辦大拍賣，包括座椅、沙發、床具與家電，...

大安運動中心 首設防溺系統

北市現有12個運動中心委外經營，大安運動中心今年換新營運團隊，歷經半年閉館修繕，汰舊換新設施、優化整體環境，首度加入泳池...

台北4檔戲 邀年輕市民免費觀賞

台北市長蔣萬安昨宣布文化新政「你看戲・我埋單」，斥資約500多萬元，將有4檔戲提供3000座位，讓年輕市民免費進劇場看戲...

台中牛排館勞資爭議 雇主允10月3日給付積欠薪資

台中牛排館日前爆發雇主積欠勞工薪資爭議，勞工局今天第2次調解，調解會中雇主已就積欠薪資金額確認並約定10月3日給付，屆時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦