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開幕後遇連假 新店裕隆城 交通考驗大

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新店裕隆城周邊中興路三段一帶，下班時段車流量驚人，用路人苦不堪言。記者李成蔭／攝影
新店裕隆城周邊中興路三段一帶，下班時段車流量驚人，用路人苦不堪言。記者李成蔭／攝影

新北市新店區裕隆城引爆熱潮，今天開幕，試營運期間周邊交通大打結，開幕後馬上遇連假，交通考驗大。民眾反映，周邊交通在下班時段車流暴增3倍，因路口結構複雜，導致車流大打結，因應人潮縮減車道，影響機車通行，民代也說，近期仰賴警察、義交協助維持交通，呼籲業者要有對策。

義交隊長表示，同時段出動20多人支援，負荷相當大。新北交通局強調，近日擴大人行道、調整號誌及消去車格，昨天也移除電桿，要讓人車流都能更順暢。業者允諾除加開接駁車，也會針對人車流做疏導措施。

裕隆城剛開張，消費者有嘗鮮心理，人流絡繹不絕。因周邊路口結構複雜，縱向主幹道上有跨越橋，橫向寶橋路、寶中路、寶強路等是通往新店市區及台北市重要道路，品牌路上有新闢的停車場，試營運期間大量人車潮湧入，造成交通大打結。

記者直擊，裕隆城試營運期間，尖峰時段中興路三段塞車最明顯，要迴轉往高速公路或往新店市區方向，車流至少暴增3倍，中興路三段出現回堵。

新店義交中隊長曲守治指出，商場可容納至多8000人，當地原本沒規畫義交支援，義交緊急投入，用路人及周圍居民將氣出在義交身上，讓義交相當低落，不少同仁都說不想再支援。

市議員陳儀君表示，不少民眾反映從來沒在周邊看到這麼多車輛，仰賴義交每天站10多小時支援不是長久之計，市府應協助業者做妥適規畫。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，商場試營運期間便實地觀察及調整情況，上周針對寶橋、中興路口人流車流號誌做分流，有和公所共同會勘，規畫拓寬人行道。另，寶橋路從205巷到中興路間北側的車格也取消，昨拆除路口電桿，調整寶強路人車號誌分流。

交通局綜合規畫科長吳政諺說，有要求商場提出交維計畫，改善措施有接駁車從間距15分鐘縮短為5分鐘。

裕隆城業者回應，今天開幕後隨即進入中秋連假，為鼓勵消費者多搭大眾運輸，將加開免費接駁車；針對開車族群隨時啟動停車滿場分流機制，加派義交人力指引車輛往周邊公民營停車場。

人行道 連假

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