在地人被車流量嚇傻！新店裕隆城試營運引來交通夢魘 市府連假推新配套

位於新北新店裕隆城明上午正式開幕，一周試營運來已經讓周圍交通成為居民夢魘，義交隊長說為此同時段出動20多人支援，苦不堪言。新北交通局強調，近日擴大人行道、調整號誌及消去車格，今也移除電桿，要讓人車流都能方便通行；業者表示，除加開接駁車，也已針對人車流做疏導及措施。

裕隆城引爆熱潮，明正式開幕，因周邊路口結構複雜，縱向主幹道上有跨越橋，橫向寶橋路、寶中路、寶強路等又是通往新店市區及北市的重要道路，再加上新闢停車場的品牌路，試營運期間大量人車潮使交通大打結。

居民指出，裕隆城試營運這幾天，尖峰時段的中興路三段塞車最明顯，要迴轉往高速公路或者到新店市區方向，本來僅有七台車左右，且都能通過紅綠燈，如今暴增至兩倍多，中興路三段橋上橋下都回堵。記者現場直擊，平日下午還沒湧現車潮時就有義交待命，待晚間下班時間，中興路三段下方果真直接回堵。

新店義交中隊中隊長曲守治指出，商場內容留數最多可至8000人左右，像上周末車輛全日輪轉近5000車次、機車3000車次以上；當地原本沒有規畫義交，為了裕隆城試營運及開幕，這幾天安排20多人在周圍協助指揮，雖然很多行人感謝，卻也因此被其它用路人或周圍鄰居罵，讓他們相當難過，不少同仁都說不想再支援。

新北市議員陳儀君表示，不少民眾都反應從來沒在周邊看到這麼多車，周邊交通現在全都靠比其他區多好幾倍的義交在支撐，再這樣連續好幾天、一天站十多小時支援下去也不是辦法，市府在相關機制上仍應規畫如何改善。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，商場試營運期間就持續實地觀察及調整情況，上周就已經針對寶橋中興路口，路將人流車流號誌做分流，原本僅連結三角錐來增加人行空間，後來改為紐澤西護欄，也與公所會勘，規畫未來拓寬人行道。另外，寶橋路從205巷到中興路間北側的車格也配合取消，今並拆除該路口電桿，同時也調整寶強路人車號誌分流；至於義交議題，據過往經驗來看先規畫協助一個月，通常都能舒緩交通。

新北交通局綜合規畫科長吳政諺表示，這目前都已經跟商場要求交維計畫，包含有相關人員協助交通指揮、指引車行路線、落實滿場計畫時疏導車流級替代停車等，不仍讓車輛無限期在外排隊，也要求接駁車由原本15分鐘一般改為5分鐘。