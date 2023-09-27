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汐止長江街護欄髒污影響安全 賴品妤要求改善

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長江街水泥護欄長青苔髒污，立法委員賴品妤就召集了高公局現場會勘，也達成共識，在今年11月底前改善完成。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長江街水泥護欄長青苔髒污，立法委員賴品妤就召集了高公局現場會勘，也達成共識，在今年11月底前改善完成。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區長江街沿著高速公路旁，沿線有一整排的水泥護欄，只是時間一久長青苔髒污，晚上視線不好轉彎處容易擦撞到，所以，今(27)日立法委員賴品妤就召集了高公局現場會勘，也達成共識，在今年11月底前改善完成。

鄉長里長陳志勝說，長江街從233號到鄉長路二段涵洞口，沿線護欄污黑骯髒也很髒亂，尤其晚上視線不好，所以，也跟立委賴品妤陳情，今天辦理會勘，希望能夠將護欄髒污長青苔問題能夠改善，還有晚上視線影響安全的問題也能夠一併改善。

立法委員賴品妤表示，有接到里長陳志勝陳情，在長江街一直到鄉長路這一段的RC護欄，因為長期以來汐止多雨就會有一些長青苔影響美觀，甚至影響用路安全的狀況，尤其晚上這段路沒那麼亮，這次找來高公局內湖工務段的段長，希望外側的RC護欄能夠進行清洗修繕，而在修繕以外，在轉彎處另外再加上反光指標，希望可以讓用路人安全，預計在兩個月會改善完成。

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