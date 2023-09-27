淡水民生里績優韌性社區 北台8縣市來觀摩交流

為了要讓社區鄰里對於防災有更深入的觀念，淡水區民生社區102年經過新北市府評選為淡水區第一個防災型社區，更被評選為防災績優韌性社區，也是新北市標竿社區，因此新北市消防局邀請到北台灣八個縣市鄰里社區來到淡水竹圍民生里進行觀摩交流，分別到樹梅坑溪下游B2橋涵洞展示防災成果，以及台二線易淹水處，合作的防災企業進行簡報。

民生里長陳李明緣表示，民生里自102年開始加入防災社區的推動，不斷強化社區的編組訓練，目前也成為1星韌性社區，更在111年建置成為指標型防災觀摩社區，透過不斷辦理防救災技能訓練、重建工作坊、防救災演練、培訓防災士等，持續維持社區組織訓練，以提升社區韌性。目前只要有颱風來襲、或強降雨發生，各編組人員就會主動檢視及清理防災士就會啟動災情查報機制，另外也會與社區的環保志工以及守望相助隊、巡守隊合作，發揮團隊精神，一起處理災害。

淡水區民生里是新北市的標竿社區，也是本年度績優韌性社區，陳李明緣里長不畏艱難，積極與公部門合作改善工程及帶領里民災後復原及提升為韌性社區，作為交流的主軸，不管是災害預防、減災、搶災，或是災後復原，只要社區組織能夠迅速集結動員，就可以很快把災害的影響降到最低。透過交流大家都收穫滿滿，期望參訪模式能傳承下去，齊心為全民防災的目標努力。