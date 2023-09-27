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借不到也還不了 汐止保長里再增youbike站點便民

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔就協助在在長興街二段再增設youbike 2.0站點，民眾直說方便多了。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔就協助在在長興街二段再增設youbike 2.0站點，民眾直說方便多了。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區保長里社區大樓越來越多，上班上學騎youbike轉搭火車的人也不少，只是原本在保長公園的youbike租借站早就不敷使用，經常有民眾反應借不到車，也還不了車，所以，新北市議員廖先翔就協助在在長興街二段再增設youbike 2.0站點，民眾直說方便多了。

新北市議員廖先翔表示，長興街二段之前有和里長以及相關單位人員會勘過，希望能夠增設youbike2.0站，因為，保長里有一站是在保長公園，但是因為住的人越來越多，民眾反應有借不到車或是還不了車的情況，里長為了大家使用的方便性，希望以增加站點方式來方便民眾。

廖先翔指出，這段時間以來，一直在很努力的增設站點，大概能設的都己經設完，這一站大概是在半年前會勘，隔了這麼久是因為土地的問題，因為現在要設youbike是越來越難找地，因為要設站是有條件的，土地必須是要新北市政府的，或是必須要是國有的，那國有的還分很多情況，比如說火車站台鐵會願意租給市政府，但是長興街二段這塊地其實是國有財產署的，但是他們的立場是要求地方政府類似要跟中央買地的概念，要付一筆錢才願意同意設置youbike，所以，中間拖了蠻長的一段時間， 經過居中協調，還有包括處理土地分割等作業，這些都是很耗費行政流程的作業，才有辦法讓youbike2.0站設置完成，也呼籲也期待中央將來在國有土地上面能夠更放寬更簡便的讓地方政府能夠設置youbike 2.0，讓民眾更方便來使用。

經過多年努力，地方不斷和國產署溝通以及公文往返，保長里終於再新增一處youbike站，紓解民眾上班上學借不到車的情況，現在設站完成，民眾說，除了火車轉乘接駁，平常也會騎youbike到基隆河步道運動休閒，現在多了一個租借站方便多了。

火車站 廖先翔 汐止 台鐵 基隆

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