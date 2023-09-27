金山公所攜手促進會送餐 連假獨老也一餐不漏
金山區公所攜手新生活社會福利發展促進會為獨居老人天天送餐，而即將到來的中秋連假，為了讓獨居長輩在連假期間餐食不受影響，近來趕在放假之前，將連假三天共有9餐的餐食送往金山獨居長輩的家中，還有公所也特別送上柚子與月餅，要將中秋佳節的祝福傳遞給長輩們。
金山區長劉昌松表示，連續7年不間斷，公所與新生活社會福利發展促進會為區內13位獨居長輩送餐，在連假之前還會特別準備便利加熱即食的乾糧或是冷凍、冷藏食品到長輩家中，就是希望連假期間，送餐人員休息，但是長輩的餐食餐餐不間斷。
新生活社會福利發展促進會理事長蘇興李說，新生活社會福利發展促進會不只是送餐金山，許多北海岸的獨居長輩都是送餐對象，還有平時的送餐服務中，有時還有物理治療師陪同，教導長輩復健技巧貨延緩老化的運動，希望讓獨居長輩營養與健康知能兼顧，快樂的在地老化。
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