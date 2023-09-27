快訊

為無預警取消演出道歉…蔡依林露面揭專輯進度 突鬆口曝「重大喜訊」

總統大選最新民調出爐 非綠整合「這2人」怎麼搭皆贏賴蕭配

亞運射擊／穩定發揮卻因「這原因」遭扣2分 李孟遠定向飛靶遺憾奪第5

立德盃全國青棒錦標賽 穀保家商勝美和高中蟬聯冠軍

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
屏東縣美和高中棒球隊獲第十屆立德盃全國青棒錦標賽亞軍。圖／高雄市教育局提供
屏東縣美和高中棒球隊獲第十屆立德盃全國青棒錦標賽亞軍。圖／高雄市教育局提供

第十屆立德盃全國青棒錦標賽今天舉行決賽，新北市穀保家商以密集的安打火力，終場以9比0打敗屏東縣美和高中，奪得冠軍，蟬聯2連霸。高雄市普門高中、新竹市成德高中並列季軍。

第十屆立德盃全國青棒錦標賽「打擊獎」是穀保家商何品室融、美和中學潘思佑與穀保家商葉弘仁。「全壘打獎」普門高中許翔鈞。「投手獎」穀保家商黃仲翔。「美技獎」穀保家商葉弘仁。「功勞獎」穀保家商蕭齊。「教練獎」穀保家商鄭志強。

穀保家商是立德盃青棒的常勝軍，2019年第六屆、2020年第七屆連續2年奪冠，2021年第八屆落敗給桃園壽山高中居亞軍後，去年2022年再度奪冠。今年第十屆立德盃穀保家商就展現強攻強投威力，與高雄地主隊去年亞軍普門高中一路得勝，穀保家商拿得8強戰A組冠軍。普門高中取得E組冠軍。

兩隊於今天上午4強戰對上，一直戰至7局才分出勝負，普門高中在落後1分情形下，由許翔鈞一支一壘打建攻，靠著隊員的安打回壘得分，也讓比數打成平手；但4局下穀保家商宋柏瀚的一支陽春全壘打，再將比數超前，加上投手蕭齊主投6局完全封鎖普門高中的打擊火力，終場穀保家商以2比1晉級與屏東美和高中的冠軍戰。

第十屆立德盃全國青棒錦標賽9月22日至27日開打，有來自全國32隊青棒勁旅參賽，分別在頂庄棒球場、三民高中棒球場、岡山(A)棒球場、陽明棒球場等球場開打。青棒今天結束全部賽程後，青少棒也將於10月16日至10月22日開打，今年有多達48隊參賽，地主隊有忠孝、前金、大仁、七賢國中等7隊，其中忠孝國中去年奪得冠軍，歡迎民眾觀賽。

高雄市普門高中棒球隊獲第十屆立德盃全國青棒錦標賽季軍。圖／高雄市教育局提供
高雄市普門高中棒球隊獲第十屆立德盃全國青棒錦標賽季軍。圖／高雄市教育局提供
新北市穀保家商棒球隊獲第十屆立德盃全國青棒錦標賽冠軍。圖／高雄市教育局提供
新北市穀保家商棒球隊獲第十屆立德盃全國青棒錦標賽冠軍。圖／高雄市教育局提供

岡山 高雄市

相關新聞

這是啥？他喊「地上撿到3顆小紅豆」狂吸上千人熱議 網傻眼揭真相

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」PO出一張照，加註「在地上撿到3顆小紅豆」，短短5小時竟引發逾千名網友討論，有網友解答是...

一起幫想想！迎輕軌路網成圓 高捷、輕軌這6站研議改名

高雄輕軌預估今年底前新增7站後，路網成圓，把握新路線通車，路網需更新資訊前，高雄市府組成跨局處的更名委員會，針對高捷與輕...

迎接台積電再有續曲 高雄左營翠華路拓寬為8車道、明年底完工

為改善楠梓產業園區聯外交通及串聯南台灣半導體材料S廊帶，高雄市府推動翠華路拓寬工程計畫，針對瓶頸路段─明潭路-世運大道段...

TTXC台灣文化科技大會60場多元風格演出 打狗祭也加碼

文化部、高雄市政府與數位發展部主辦首屆「TTXC台灣文化科技大會」，Takao Rock打狗祭將於10月7日由前夜祭演出...

消防危險職務加給調升 高雄動支市府經費率先補發

行政院調增消防人員15%危險職務加給，7月1日起生效；高市府在中央經費核撥前，先在8月動支市府經費補發7、8月差額，並納...

高雄駁二倉庫樹群遭斷頭 專家請陳其邁「硬起來」查辦

高雄駁二大義倉庫樹群近日遭斷頭修剪，引發專家不滿，直言高雄觀光客第二多的駁二景點，將林蔭良好樹群做破壞式斷頭修剪，違反植...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦