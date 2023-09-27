立德盃全國青棒錦標賽 穀保家商勝美和高中蟬聯冠軍
第十屆立德盃全國青棒錦標賽今天舉行決賽，新北市穀保家商以密集的安打火力，終場以9比0打敗屏東縣美和高中，奪得冠軍，蟬聯2連霸。高雄市普門高中、新竹市成德高中並列季軍。
第十屆立德盃全國青棒錦標賽「打擊獎」是穀保家商何品室融、美和中學潘思佑與穀保家商葉弘仁。「全壘打獎」普門高中許翔鈞。「投手獎」穀保家商黃仲翔。「美技獎」穀保家商葉弘仁。「功勞獎」穀保家商蕭齊。「教練獎」穀保家商鄭志強。
穀保家商是立德盃青棒的常勝軍，2019年第六屆、2020年第七屆連續2年奪冠，2021年第八屆落敗給桃園壽山高中居亞軍後，去年2022年再度奪冠。今年第十屆立德盃穀保家商就展現強攻強投威力，與高雄地主隊去年亞軍普門高中一路得勝，穀保家商拿得8強戰A組冠軍。普門高中取得E組冠軍。
兩隊於今天上午4強戰對上，一直戰至7局才分出勝負，普門高中在落後1分情形下，由許翔鈞一支一壘打建攻，靠著隊員的安打回壘得分，也讓比數打成平手；但4局下穀保家商宋柏瀚的一支陽春全壘打，再將比數超前，加上投手蕭齊主投6局完全封鎖普門高中的打擊火力，終場穀保家商以2比1晉級與屏東美和高中的冠軍戰。
第十屆立德盃全國青棒錦標賽9月22日至27日開打，有來自全國32隊青棒勁旅參賽，分別在頂庄棒球場、三民高中棒球場、岡山(A)棒球場、陽明棒球場等球場開打。青棒今天結束全部賽程後，青少棒也將於10月16日至10月22日開打，今年有多達48隊參賽，地主隊有忠孝、前金、大仁、七賢國中等7隊，其中忠孝國中去年奪得冠軍，歡迎民眾觀賽。
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