影／蔣萬安跳舞小試身手 響應青年藝文政策

臺北市政府為推廣年輕朋友欣賞表演藝術活，今天宣布響應文化部成年禮金政策，推出「你看戲我買單」北市青年限定專屬展演場次活動，自11月起推出4場精彩表演藝術節目，台北市18歲至21歲之青年自9月28日至10月11日期間，可用「台北通APP」登記抽籤取得免費入場機會，邀請青年走入劇場，感受表演藝術傳達的心靈力量，進而主動參與劇場演出活動，成為支持表演藝術產業的中堅份子。今天的記者會由蔣萬安市長、文化局蔡詩萍局長、臺北表演藝術中心王孟超執行長等人與演出團隊全民大劇團、故事工廠共同參與，蔣市長更驚喜客串演出，下場跳舞小露一下身手，在台上與演員一同又唱又跳，熱力十足。

蔣市長致詞時提到，臺北市是全國第一個結合藝術資源及義務教育的城市，文化局從104年開始推出「育藝深遠一藝術教育啟蒙方案」以本市公私立國民小學二年级至六年级學生為實施對象，由公部門專業藝文場館，如藝文推廣處、北美館、市立交響樂團、市立國樂團及偶戲博物館之藝術教育資源，規劃一系列各年级專屬之體驗活動，至111學年度結束，累計參與學童達172萬3,230人次。而北市府這次推出「你看戲我買單」北市青年限定專屬展演場次活動，為青年朋友送上成年的祝福，推出四檔精彩演出，邀請年輕朋友踴躍參與登記抽籤，一起來看戲。蔣市長也同時感谢全民大劇團及故事工廠兩個演藝團隊能一直推出精彩節目，豐富臺北市的文化風貌。 台北市長蔣萬安（後中）今天宣布響應「你看戲我買單」青年藝文政策，自11月起推出4場精彩表演藝術節目，台北市18歲至21歲之青年自9月28日至10月11日期間，可用「台北通APP」登記抽籤取得免費入場機會。記者邱德祥／攝影