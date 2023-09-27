快訊

亞運籃球／北韓神秘中鋒朴津阿轟51分 賞中華女籃首敗

大選最新民調！在野3人他死忠粉最多 侯柯郭整合「這組合」支持度最高

新北議會亂鬥！議長裁定施政報告改書面 藍批綠「把議場當秀場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市長者10月起打流感、肺炎疫苗 送10劑COVID-19快篩

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市65歲以上長者的公費流感疫苗第一階段於10月2日開打。圖／聯合報系資料照
台北市65歲以上長者的公費流感疫苗第一階段於10月2日開打。圖／聯合報系資料照

台北市10月2日起開打流感疫苗，將同步實施第一階段擴大65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種，社區流感疫苗接種站及合約醫療院所提供「左流右肺」之施打服務，同時符合流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種資格的民眾，施打後皆可免費領取10份Covid-19快篩劑。

北市衛生局表示，10月2日起分三階段實施65歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種。第一階段曾接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8周），可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。

第二階段從11月27日起，未曾接種過13價、15價或23價肺炎鏈球菌疫苗者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗。間隔至少1年後、高風險對象間隔至少8周再公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。第三階段從12月25日起，曾經接種23價肺炎鏈球菌疫苗且間隔至少1年者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局指出，全國公費肺炎鏈球菌疫苗政策主要有2項改變，第一是擴大公費對象，接種年齡由71歲以上放寬至65歲以上（含1958年以前出生者）民眾；第二是新增公費疫苗種類，除23價肺炎鏈球菌疫苗，再新增13價肺炎鏈球菌疫苗納入公費接種，提升長者更完整的免疫保護力。

衛生局說明，台北市共有262家肺炎鏈球菌疫苗合約院所，10月2日起可同時提供65歲以上長者公費流感疫苗及第一階段肺炎鏈球菌疫苗接種，民眾可選擇在社區流感疫苗接種站或合約醫療院所接種。

衛生局提醒，今年北市社區流感疫苗接種站場次，暫定於11月25日前全數設站完成，第二及第三階段實施13價肺炎鏈球菌疫苗，將於合約醫療院所提供接種服務。

衛生局說，65歲以上長者自10月2日起接種公費流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，皆可免費領取COVID-19家用抗原快篩試劑10劑，民眾前往接種疫苗請記得攜帶身分證及健保卡。

流感疫苗 肺炎 衛生局 快篩試劑

延伸閱讀

呼吸道疾病好發期 桃園3疫苗守護長者加碼送禮券、快篩

最亂公費疫苗接種季 肺鏈疫苗為何要打兩劑？專家解答

65歲長者接種送快篩 流感、肺炎鏈球菌疫苗10月2日開打

公費流感疫苗下周一開打 長者可考慮自費打含佐劑疫苗

相關新聞

北市大安運動中心添科技防溺今重新開幕 U-Sport第2波10月2日開放登記

北市現有12個運動中心委外經營，大安運動中心今年換新營運團隊，歷經半年閉館修繕，汰舊換新設施、優化整體環境，更首度加入泳...

北市長者10月起打流感、肺炎疫苗 送10劑COVID-19快篩

台北市10月2日起開打流感疫苗，將同步實施第一階段擴大65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種，社區流感疫苗接種站及合約醫療院所...

影／綠營強烈杯葛 新北市議會陷空轉

今天新北市議會開議，由於市長侯友宜已經請假打選戰，民進黨新北市議員全體占據質詢台抗議市長落跑，強調新北市編列的預算史上最...

北市本土登革熱+2 分布萬華及文山區

夏天蚊蟲多，登革熱病媒蚊也隨之而來，台北市9月20日到26日間，新增2例登革熱本土確定病例，分別為萬華區及文山區居民，先...

鶯歌車站爬上爬下好辛苦 蘇巧慧爭取1.3億蓋12電扶梯今啟用

落成已20年的跨站式鶯歌車站，如今每天有1.8萬人在此通勤，但過往沒電扶梯民眾爬上爬下追火車相當辛苦，立委蘇巧慧向交通部...

北市祭孔明登場 蔣萬安首次出席釋奠典禮任「正獻官」

中華民國112年台北市紀念大成至聖先師孔子誕辰2573周年釋奠典禮，明天上午6時在台北市孔廟大成殿廣場舉行，台北市長蔣萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦