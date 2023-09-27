北市長者10月起打流感、肺炎疫苗 送10劑COVID-19快篩
台北市10月2日起開打流感疫苗，將同步實施第一階段擴大65歲以上長者肺炎鏈球菌疫苗接種，社區流感疫苗接種站及合約醫療院所提供「左流右肺」之施打服務，同時符合流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗接種資格的民眾，施打後皆可免費領取10份Covid-19快篩劑。
北市衛生局表示，10月2日起分三階段實施65歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種。第一階段曾接種過13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，間隔至少1年者（高風險對象間隔至少8周），可公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。
第二階段從11月27日起，未曾接種過13價、15價或23價肺炎鏈球菌疫苗者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗。間隔至少1年後、高風險對象間隔至少8周再公費接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗。第三階段從12月25日起，曾經接種23價肺炎鏈球菌疫苗且間隔至少1年者，可公費接種1劑13價肺炎鏈球菌疫苗。
衛生局指出，全國公費肺炎鏈球菌疫苗政策主要有2項改變，第一是擴大公費對象，接種年齡由71歲以上放寬至65歲以上（含1958年以前出生者）民眾；第二是新增公費疫苗種類，除23價肺炎鏈球菌疫苗，再新增13價肺炎鏈球菌疫苗納入公費接種，提升長者更完整的免疫保護力。
衛生局說明，台北市共有262家肺炎鏈球菌疫苗合約院所，10月2日起可同時提供65歲以上長者公費流感疫苗及第一階段肺炎鏈球菌疫苗接種，民眾可選擇在社區流感疫苗接種站或合約醫療院所接種。
衛生局提醒，今年北市社區流感疫苗接種站場次，暫定於11月25日前全數設站完成，第二及第三階段實施13價肺炎鏈球菌疫苗，將於合約醫療院所提供接種服務。
衛生局說，65歲以上長者自10月2日起接種公費流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，皆可免費領取COVID-19家用抗原快篩試劑10劑，民眾前往接種疫苗請記得攜帶身分證及健保卡。
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