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北市本土登革熱+2 分布萬華及文山區

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市衛生局提醒，民眾可在住家附近「巡、倒、清、刷」，清除戶內外孳生源及配合環境清消，以減少社區中病媒蚊孳生。。圖／北市衛生局提供
北市衛生局提醒，民眾可在住家附近「巡、倒、清、刷」，清除戶內外孳生源及配合環境清消，以減少社區中病媒蚊孳生。。圖／北市衛生局提供

夏天蚊蟲多，登革熱病媒蚊也隨之而來，台北市9月20日到26日間，新增2例登革熱本土確定病例，分別為萬華區及文山區居民，先後出現發燒、肌肉痛及紅疹等症狀，2人無出國或中南部活動史、同住家人也無症狀。

北市衛生局表示，該次公布的病例，分別為萬華區50多歲女性及文山區40多歲女性，先後於9月13日及9月19日出現發燒、肌肉痛及紅疹等症狀，就醫通報後，於9月23日及25日確診，同住家人共6位皆無症狀，2位個案潛伏期皆無出國或中南部活動史，將持續疫調釐清感染源。

衛生局統計，今年截至9月26日，台北市累計47例登革熱確定病例，其中境外移入31例、本土病例16例，分布於8個行政區，含文山區5例，北投區及中山區各3例，萬華區、松山區、南港區、大同區及士林區各1例。

衛生局說明，衛生單位接獲疑似登革熱病例通報後，即進行疫情調查，區公所則動員社區辦理清潔日，運用「巡、倒、清、刷」，清除戶內外孳生源及配合環境清消，以減少社區中病媒蚊孳生。

由於中秋連假將至，衛生局提醒，民眾外出活動或旅遊時，應做好防蚊措施，建議穿著淺色長袖衣褲及皮膚裸露部位要塗抹政府機關核可的防蚊液，若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼痛、關節痛、出疹、噁心、腹痛等登革熱症狀，請儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史。

衛生局 登革熱 北市 疫情

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