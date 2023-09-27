鶯歌車站爬上爬下好辛苦 蘇巧慧爭取1.3億蓋12電扶梯今啟用

落成已20年的跨站式鶯歌車站，如今每天有1.8萬人在此通勤，但過往沒電扶梯民眾爬上爬下追火車相當辛苦，立委蘇巧慧向交通部爭取1.3億元在前後站及月台增建12座電扶梯，並於今天啟用，居民對此表示，家裡長輩搭火車終於可以輕鬆些了。

立委蘇巧慧表示，鶯歌火車站蓋好後因為沒有電扶梯，無論是旅客拿行李上下樓梯或著通勤追火車，都讓旅客覺得進出鶯歌車站很麻煩，電扶梯興建過程克服月台太窄等安全法規問題，如今啟用後可提供旅客更好服務 。

2013年鶯歌火車站台鐵局改建為跨站式站房，車站連通鶯歌文化路與建國路兩側，每日進出旅客約有1萬8千餘人，乘車人數逐年攀升顯現鶯歌居民倚重火車站通勤。

但過往鶯歌火車站沒有電扶梯，不僅年輕人通勤氣喘吁吁，長輩爬上爬下也相當辛苦，立委蘇巧慧因此爭取交通部編列1.3億元經費於車站前後站與1、2月台增設12部電扶梯，並配合鶯歌當地文化意象，導入車站美學，改善進出站動線及候車空間。

車站並參考台灣設計研究院建議將美學融入站體工程，辦理地面走道整建更新、改善指標、照明與消防、監視等設備，另在候車區增設電子資訊看板，展示地方特色產業、旅遊觀光地圖及交通時刻表等資訊，將鶯歌車站打造成最舒適便利的乘車空間。