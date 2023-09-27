聽新聞
test
0:00 / 0:00
鶯歌車站爬上爬下好辛苦 蘇巧慧爭取1.3億蓋12電扶梯今啟用
落成已20年的跨站式鶯歌車站，如今每天有1.8萬人在此通勤，但過往沒電扶梯民眾爬上爬下追火車相當辛苦，立委蘇巧慧向交通部爭取1.3億元在前後站及月台增建12座電扶梯，並於今天啟用，居民對此表示，家裡長輩搭火車終於可以輕鬆些了。
立委蘇巧慧表示，鶯歌火車站蓋好後因為沒有電扶梯，無論是旅客拿行李上下樓梯或著通勤追火車，都讓旅客覺得進出鶯歌車站很麻煩，電扶梯興建過程克服月台太窄等安全法規問題，如今啟用後可提供旅客更好服務 。
2013年鶯歌火車站台鐵局改建為跨站式站房，車站連通鶯歌文化路與建國路兩側，每日進出旅客約有1萬8千餘人，乘車人數逐年攀升顯現鶯歌居民倚重火車站通勤。
但過往鶯歌火車站沒有電扶梯，不僅年輕人通勤氣喘吁吁，長輩爬上爬下也相當辛苦，立委蘇巧慧因此爭取交通部編列1.3億元經費於車站前後站與1、2月台增設12部電扶梯，並配合鶯歌當地文化意象，導入車站美學，改善進出站動線及候車空間。
車站並參考台灣設計研究院建議將美學融入站體工程，辦理地面走道整建更新、改善指標、照明與消防、監視等設備，另在候車區增設電子資訊看板，展示地方特色產業、旅遊觀光地圖及交通時刻表等資訊，將鶯歌車站打造成最舒適便利的乘車空間。
電扶梯增設及美學改造工程自去年2月25日開始動工於今年9月完工，今天蘇巧慧並與交通部長王國材等人共同啟用提升乘車安全及車站服務水準，更可增加在地年長者及行動不便旅客轉乘便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言