新北再生家具新店大拍賣 百元破盤價還能做公益

新北市為減少垃圾並促進資源循環，在新北市新店區設置「再生家具展售中心」，將二手家具、家電整新後，以超低價格拍賣，新北市環保局28日將在新店區安康路二段再生家具展售中心大拍賣，包括座椅、沙發、床具與家電，價格大多都在300元以下，所得將全數納入新北市愛心大平台，響應環保又能做公益。

新北市環保局表示，新北市再生家具展售中心展場有座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納等6大類二手好物，多數是市民朋友回收排出後，經由清潔隊修繕整理而獲得嶄新生命的物品，截至2023年8月，展售中心已累計1620位民眾來訪、售出1358件物資，販賣所得26萬1180元全數納入公益。

環保局說，28日下午1時30分至5時將開賣超過200件二手家具及家電，價格多在300元以內，配合開學季，學生租屋常有購置書桌椅、家具或家電的需求，為減輕學生經濟壓力，並培養學生族群循環經濟觀念，再生家具展售中心準備多種學生常用的家具及小家電，如木製書桌、書櫃、衣櫥、電腦椅、吹風機、烤麵包機及果汁機等，並媒合業者推出限量免費運送家具的好康活動。

環保局表示，新北市再生家具展售中心每月最後一個周四下午定期開放，並不定期舉辦好康活動，歡迎民眾前往展售中心挖寶，也可關注「新北i環保」Facebook粉絲專頁掌握相關活動訊息，一起實踐物資共享及循環經濟。