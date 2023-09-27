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新北增銀髮據點 助中高齡就業

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北市勞工局昨在三重區成立「新北三重銀髮據點及續航中心」，剛開張即吸引民眾洽詢。記者李成蔭／攝影
新北市勞工局昨在三重區成立「新北三重銀髮據點及續航中心」，剛開張即吸引民眾洽詢。記者李成蔭／攝影

70歲婦人朱順香從公職稅務單位退休後閒不住，重返職場到餐廳當服務人員，是店內年紀最大員工。她說，一周上班3天不會過累，也獲得成就感。新北人口403萬，65歲以上破71萬人，以此速度，預計2年後，每5位市民就有一人是65歲以上。勞工局昨成立新北三重銀髮據點及續航中心，未來4年將促進至少5000名銀髮者就業，成為寶貴勞動力。

朱順香分享說，她到銀髮據點參加講習，今年6月被媒合到板橋Mega50自助餐廳擔任服務生，一開始不適應有辭職念頭，同事為她打氣，之後漸入佳境。她說，退休待在家怕身體、腦袋退化，珍惜復出職場的機會。

中高齡求職者青睞工時彈性工作，適合餐飲、旅宿、服務業等。全家便利商店人力資源部招募經理白家輝觀察，中高齡及二度就業者表現不輸年輕人，不少便利商店都愛用。

新北就服處課長謝旻桓說明，市府對企業雇用高齡者勞工有諸多獎勵政策，例如有員工將65歲屆齡退休，企業繼續雇用，第1至第6個月可獲1萬3000元或每小時70元補助，第7至第18個月可獲1萬5000元或每小時80元補助，最高補助18個月。

企業若直接雇用45歲至65歲中高齡者，依受雇人數，每人每月可獲1萬3000元或每小時70元補助；雇用65歲以上高齡者，企業依受雇數每人每月可獲1萬5000元或每小時80元補助，最高可補助12個月。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，新北每年幫助3萬名中高齡者成功求職，2020年在板橋成立據點，三重成立後呈現雙核心據點，預計每年促進1000名銀髮族就業。

中高齡 高齡者

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