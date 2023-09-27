國慶日 北市慢跑送毛巾 宜花活動摸彩

台北市長蔣萬安任內首次國慶升旗和慶祝活動，規畫國慶慢跑活動，蔣萬安領軍沿市政大樓周邊道路慢跑，全程3公里，還會發「國慶限定毛巾」，花蓮在交通要道掛上4千面國旗、宜蘭也有準備2千面小國旗發給民眾，也都安排健走歡慶國慶。

北市民政局指出，北市除升旗典禮、國歌領唱及表演活動外，邀市民朋友響應全民運動，現場規畫國慶慢跑活動，由市長蔣萬安帶領各局處首長在市府前慢跑，動線將沿市政大樓周邊道路市府路、松高路、松智路、松壽路繞三圈，全程約3公里。

慢跑活動可透過兩種管道擇一登記，抽籤，如下載「台北通App」並加入會員登記，或從活動登記網頁以「健保卡」、「手機電信」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一登記，採「線上登記抽籤、現場報到」昨下午2時起登記，至10月3日中午12時止，限額3500名，可憑慢跑號碼布領取國慶限定毛巾1條。

花蓮縣府已在各大交通要道張掛約4千面國旗，呈現旗海飄飄的景象，慶祝國慶日，國慶日當天上午8時，在太平洋公園舉行升旗典禮與健走活動，只要參與民眾身上穿有紅白藍任一國旗色彩或樣式，就可以領取限量國慶紀念品。完成3公里健走後，還可以參加摸彩活動，獎品有電視、除濕機、掃地機器人等。

宜蘭國慶日在宜蘭運動公園田徑場舉行升旗典禮外，將進行健行活動，從宜蘭運動公園體育館前廣場出發，經縣政府折返。準備2000面小國旗發送民眾，另外提供3500份活力早餐贈送全程參與健行活動的民眾，同時還有很多摸彩品，有電視、電冰箱、洗衣機、除濕機、腳踏車等豐富獎品。