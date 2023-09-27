陽明山溫泉枯竭 前山公共浴室關閉

陽明山溫泉遠近馳名，近來因氣候影響，溫泉水枯竭，前山公園公共浴室即起關閉，北市公園處花卉試驗中心還發現，溫泉水不夠熱，幾乎等同人體體溫攝氏37.5度。至於何時才能恢復營運，花卉試驗中心直言，「只能看老天爺何時下雨。」

這也是陽明山公共浴室首次因溫泉水枯竭關閉，花卉試驗中心主任宋馥華說，過去都是因管線維修或颱風天水質不佳，暫時關閉幾天。

公園處表示，近幾年氣候暖化、雨水不足，溫泉水量從3450公噸減至1500公噸，2020年前每天還約有300公噸，最近連30公噸都不到，中山樓前方的水源也已見底；當地里長說，921大地震後，因山脈走位，溫泉就慢慢減少。

宋馥華說，過往9月平均雨量約700毫米，但今年才168毫米，導致溫泉水枯竭、源頭儲水區乾涸。至於行義路上的溫泉業者，因源頭不同未受影響。

宋馥華指出，公共浴池溫泉若要維持攝氏41度，每分鐘進水量要達到78公升，9月23日測量，每分鐘只剩34公升，不僅無法維持水溫，且水量一天比一天少，換水量不足、泡湯客多，會有大腸桿菌等問題，為維持民眾健康，必須暫時關閉。

陽明山上的湖山里長李秋霞表示，公共澡堂每天都有很多外地老人家來泡湯，近日還向北市府投訴，要求加熱溫泉水，但她覺得不合理，要享受就要付費，不能拿納稅錢滿足個人需求，且當地溫泉水pH值在2.5至3，偏酸水質讓加熱器容易損壞，不符合成本效益。

李秋霞還說，部分泡湯客不守法，吵鬧喧譁、亂丟垃圾，造成社區壓力，甚至要求政府開放到夜間，難道居民不用休息睡覺？如今浴池關閉，優先滿足居民需求。

陽明山上目前有2座公共浴室，冷水坑公共浴室未缺水，仍正常營運，暫時關閉的前山公園公共浴室，前身為日治時代「草山眾樂園」，目前男湯有圓形浴池、女湯是長方形隔成3池的浴池，外頭泡腳池2016年起就因缺水而關閉。