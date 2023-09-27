大直25戶10天拆完 住戶淚別家園

台北市「基泰大直」建案施工不慎釀周邊民宅坍陷，25戶受損民宅昨開拆，市長蔣萬安南韓行返台後直奔施工現場，他說，拆除作業預計10天內可完成，但還是要看建築物結構，現場也會持續監測，每天提供數據給建築師公會判讀，也會公開，一定以安全為最優先考量。

基泰建設前晚代旗下君匯開發、京匯開發兩間子公司公告，將出售於台北車站、市值逾百億的「基泰忠孝」大樓，由於時機敏感，外界議論公司財務是否出問題，想藉此變現應付災損賠償。

副市長李四川表示，市府先前有提出假扣押，但法院評估基泰資產大於負債，可以支應所有賠償。

李四川昨坐鎮現場，上午10點20分開拆，動用大鋼牙以「上咬下敲」方式拆除。雖是上班日，開拆前仍有住戶陸續趕回來看最後一眼，向生活多年的家園告別，拍照留念，開拆那一刻，只見一名小女孩躲在角落偷偷拭淚。

「走得很匆促，不可能把回憶都帶走。」有屋主感嘆，妻子相當傷感，哭了好幾天，很感謝房子陪伴一家人走過30多年風風雨雨，也孕育孩子平安長大。

拆除現場噪音、粉塵嚴重，有雙號住戶陳情說，感覺家裡在震動，很恐怖，蔣萬安視察時再度裁示，若周邊住戶覺得拆除期間影響到生活，可以到附近旅館住宿，憑發票報帳。

建管處表示，拆屋前，先利用灌漿與級配填平地下室，穩定建物基礎，也透過建物後方的5條鋼索，拉住並穩定受損建物，拆除過程會灑水降低粉塵，將防塵布、防噪布拉到最高，並透過地上沉陷計與傾斜儀，觀測鄰房或地面有無變化。

蔣：朝最優容積公辦都更

蔣萬安說，都發局明天會邀集25戶進行公辦都更說明會，10月會召集25戶以外的周邊住戶辦說明會，若住戶有高度共識，希望市府公辦都更，市府會來協助，完全尊重住戶意願。

至於都更時程是否可能縮短？蔣回應，市府會朝向最快速度、最優容積啟動公辦都市更新，過程中最重要的是與住戶溝通協調。