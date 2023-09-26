王秋冬宣誓就任北市觀傳局長 李政軒出任副發言人

台北市政府副祕書長王秋冬今天接任觀光傳播局長，市府表示，副發言人徐政璿將轉任至副秘書長辦公室，由秘書處媒體事務組主任研究員李政軒出任副發言人職務。

北市副市長李四川今天在市政會議上，主持觀光傳播局第9任局長王秋冬布達及宣誓交接典禮。

王秋冬為東海大學政治學博士，過去曾任台中市議員、台中市政府民政局長、行政院中部聯合服務中心副執行長、高雄市政府勞工局長、台北市政府副秘書長、台北市政府發言人。

北市府表示，王秋冬今天宣誓就任觀光傳播局長，仍續兼理副秘書長業務；副發言人徐政璿將轉任至副秘書長辦公室，協助處理跨局處事務及市政宣傳等業務。

市府說，副發言人職務則由秘書處媒體事務組主任研究員李政軒出任。李政軒畢業於台灣大學政治系，曾服務於台中市政府，經歷過市長室、秘書處與研考會等單位。