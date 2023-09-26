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基隆城隍文化祭日夜巡將展開 送8千個鹹光餅結合美食街
基隆「雞籠城隍文化祭」暨護國城隍206年安座大典開鑼，農曆8月14日（國曆28日）夜巡、8月16日（國曆30日）日巡，松山霞海城隍廟、台灣省城隍廟等5處城隍廟共襄盛舉，現場準備8000個鹹光餅分送給民眾吃平安。
基隆護國城隍爺每年農曆8月舉辦「雞籠城隍文化祭」，城隍爺和家將盛大出巡，保佑民眾平安，這次結合孝三路美食街推廣城隍廟附近美食。
今天由台灣武術型男主廚和民政處長張淵翔、議長童子瑋代表等推廣古早味美食，簡家燒邁、豬肝腸、排骨焿等美味一字排開，商家把鹹光餅加入小吃做成「台灣漢堡，連日本東京來的遊客也吃得津津有味。
雞籠護國城隍廟副總幹事洪志峰說，護國城隍爺身旁的護衛將腳，每年出巡身上背著鹹光餅沿途發放給民眾保平安。這次美食節結合城隍文化，把鹹光餅加入孝三路小吃新口味紅燒肉、豬肝腸、生菜、洋蔥，呈現不同味蕾。
位忠一路的護國城隍廟今年準備8000個鹹光餅，日巡、夜巡各4千個，贈給信徒與各地觀客。夜巡晚上6點到9點，日巡是下午1點到5點。
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