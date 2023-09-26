快訊

台灣Pokemon Center TAIPEI吉祥物就是它們！12月新光三越A11登場、店內模樣曝

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆城隍文化祭日夜巡將展開 送8千個鹹光餅結合美食街

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城隍文化祭日夜巡將展開，送8千個鹹光餅結合美食街。圖／讀者提供
基隆城隍文化祭日夜巡將展開，送8千個鹹光餅結合美食街。圖／讀者提供

基隆「雞籠城隍文化祭」暨護國城隍206年安座大典開鑼，農曆8月14日（國曆28日）夜巡、8月16日（國曆30日）日巡，松山霞海城隍廟、台灣省城隍廟等5處城隍廟共襄盛舉，現場準備8000個鹹光餅分送給民眾吃平安。

基隆護國城隍爺每年農曆8月舉辦「雞籠城隍文化祭」，城隍爺和家將盛大出巡，保佑民眾平安，這次結合孝三路美食街推廣城隍廟附近美食。

今天由台灣武術型男主廚和民政處長張淵翔、議長童子瑋代表等推廣古早味美食，簡家燒邁、豬肝腸、排骨焿等美味一字排開，商家把鹹光餅加入小吃做成「台灣漢堡，連日本東京來的遊客也吃得津津有味。

雞籠護國城隍廟副總幹事洪志峰說，護國城隍爺身旁的護衛將腳，每年出巡身上背著鹹光餅沿途發放給民眾保平安。這次美食節結合城隍文化，把鹹光餅加入孝三路小吃新口味紅燒肉、豬肝腸、生菜、洋蔥，呈現不同味蕾。

位忠一路的護國城隍廟今年準備8000個鹹光餅，日巡、夜巡各4千個，贈給信徒與各地觀客。夜巡晚上6點到9點，日巡是下午1點到5點。

基隆城隍文化祭日夜巡將展開，送8千個鹹光餅結合美食街。圖／讀者提供
基隆城隍文化祭日夜巡將展開，送8千個鹹光餅結合美食街。圖／讀者提供
基隆城隍文化祭日夜巡將展開，送8千個鹹光餅結合美食街。圖／讀者提供
基隆城隍文化祭日夜巡將展開，送8千個鹹光餅結合美食街。圖／讀者提供

霞海城隍廟 美食 城隍爺

延伸閱讀

影／打造亮點買日本水陸兩棲鴨子船 基隆串連海陸觀光

回響／基隆戶外滅火器全面回收後 將改里鄰長提出申請

郭台銘第六波連署站出爐 基隆台北宜蘭大增站點

基隆百歲榮民慶生 榮民服務處轉贈總統、閣揆壽屏

相關新聞

影／蔣萬安巡視大直基泰旁民宅折除作業

基泰大直施工不當造成一旁民宅下陷，今天台北巿政府執行強制拆除，台北市長蔣萬安傍晚到現場巡視折除作業。蔣萬安表示，拆除期間...

基隆城隍文化祭日夜巡將展開 送8千個鹹光餅結合美食街

基隆「雞籠城隍文化祭」暨護國城隍206年安座大典開鑼，農曆8月14日（國曆28日）夜巡、8月16日（國曆30日）日巡，松...

大直民宅塌陷棟開拆 蔣萬安：住戶若有共識將最優容積公辦都更

大直民宅塌陷棟今天上午開拆，許多受災住戶痛心、不捨家沒了。台北市長蔣萬安今天下午從南韓返國後，隨即趕赴大直拆除工地現場視...

視察大直拆除 蔣萬安裁示儀器監測安全、縮減每日拆除時數

台北市長蔣萬安今天一結束南韓首爾出訪行程，隨即趕赴大直基泰民塌陷拆除工地視察，蔣萬安聽取都發局報告後，隨即到拆除工地對面...

影／蔣萬安赴韓參訪返台 入境後趕往大直視察拆除作業

台北市長蔣萬安結束三天兩夜的南韓首爾參訪行程，今天下午4點03分搭機抵達桃園國際機場。蔣萬安在桃機受訪時表示，本次與首爾...

「幼兒專責醫師制度」承接案量大 北市基層醫盼政府多補助

衛福部5月宣布將於全國22縣市全面推動「幼兒專責醫師制度」，讓每名0至3歲的幼兒都配有一名專責醫師，根據北市統計目前共有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦