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影／蔣萬安赴韓參訪返台 入境後趕往大直視察拆除作業

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
蔣萬安表示，本次與首爾市長吳世勳就市政議題交換意見，並簽署青年事務合作備忘錄，同時了解他們如何培養整個新創產業鏈及生態系。記者黃仲明／攝影
蔣萬安表示，本次與首爾市長吳世勳就市政議題交換意見，並簽署青年事務合作備忘錄，同時了解他們如何培養整個新創產業鏈及生態系。記者黃仲明／攝影

台北市長蔣萬安結束三天兩夜的南韓首爾參訪行程，今天下午4點03分搭機抵達桃園國際機場。蔣萬安在桃機受訪時表示，本次與首爾市長吳世勳就市政議題交換意見，並簽署青年事務合作備忘錄，同時了解他們如何培養整個新創產業鏈及生態系。蔣萬安入境後立即搭車趕往大直視察。

蔣萬安指出，這次前往韓國是要參加2023年世界城市高峰會市長論壇，並在論壇上發表專題演說，分享台北市數位治理相關經驗，同時也跟首爾市長吳世勳見面，過程中談得非常愉快，雙方就很多市政的議題交換意見，同時簽署青年事務合作備忘錄，對於未來很多青年交流以及新創產業發展都有很深入的交談。

蔣萬安說，此行也進行了相關的市政參訪，到大學路劇場去參觀藝術文化產業的發展以及規劃，同時也參觀了他們的新創產業區塊，了解他們如何培養整個新創產業鏈及生態系，所以這一次的行程收穫滿滿。

大直坍塌案，事發至今已近3周，北市府命基泰建設拆除下陷傾斜的25戶建物，今天動工拆除大直街94巷1弄1、3、5、7、9號共25戶的建築物傾頹毀壞，預計10天內執行完畢。蔣萬安在桃機時也透露，離開機場後就會直接趕往大直了解拆除計畫。

台北市長蔣萬安今天自韓國返台。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安今天自韓國返台。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安結束三天兩夜的南韓首爾參訪行程，今天下午搭機抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影
台北市長蔣萬安結束三天兩夜的南韓首爾參訪行程，今天下午搭機抵達桃園國際機場。記者黃仲明／攝影

蔣萬安 大直民宅傾斜

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