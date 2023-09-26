嘴上功夫了得 貢寮福連里長吳文益宣導講全場
貢寮區福連里里長吳文益，靠著一張嘴還有豐富的知識量，今(26)日在里內舉辦的宣導活動中，開外掛從頭到尾都由里長來解說，從登革熱防治，環境保護，到長照2.0政策等等，就是民眾有疑問，里長也是有問必答，相當令人佩服。
今(26)日在馬崗市民活動中心裡座無虛席，由福連里里長吳文益所舉辦的中秋政令宣導活動，加上有豐富的宣導品，讓里民都來聽講，一早還有志工到外頭將巷弄都進行大掃除，裡裡外外都好熱鬧，里長更是從頭到尾政策福利措施都宣傳到位，讓民眾都了解。
區公所主任秘書劉格偉表示，在中秋節前夕，福連里舉行中秋政令宣導活動，福連里因地廣人稀，所以里長吳文益透過這次集會的機會，將很多政令宣導事項都讓民眾更加了解，很感謝里長如此用心。
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