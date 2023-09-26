超速大執法 林口警分局加強取締維護用路人安全

「十次車禍九次快」、「超速行駛，車毀人傷」，超速及未注意車前狀況是車禍事故主要肇因。林口警為維護用路人安全，防止交通事故發生，從8月28日至9月17日執行20天的取締超速執法勤務，共取締汽機車超速違規190部，藉此能導正用路人駕駛習慣。

道路交通管理條例修法自今(112)年6月30日起，嚴重超速限速標準由超速 60 公里下修為超速 40 公里，危險駕駛 (含嚴重超速) 罰款上限則提升至 36,000 元。為防止違規超速情形，林口分局除利用轄內設置之固定式測速照相桿外，另亦針對轄區內易超速及肇事等路段，以移動式測速照相機取締超速，請駕駛人務必遵循速限規範行駛，以避免荷苞失血及交通事故發生。

林口分局表示，速度所帶來的交通事故碰撞能量是以「平方」計算，速度越快，導致碰撞能量越大，事故嚴重程度相對提高很多，如若傷及機車或行人，傷害將不堪設想。

林口分局呼籲，行經無號誌路口應慢、看、停，如遇行人穿越應停讓行人優先通過及行車不超速等，分局將針對上述重點及各項重大交通違規持續取締，以防制交通事故發生並維護用路人安全。