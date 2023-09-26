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台灣設計展推百種遊程 木曜4領隊帶外國朋友暢玩3路線
2023台灣設計展「新北○起來」推出特色路線遊程，並與知名YouTube頻道木曜4超玩聯手，精選山、海、城3款路線，由溫妮、泱泱、阿部瑪利亞擔任領隊，帶著一群外國YouTuber新北市美術館，第一集將在10月2日上線。
新北市文化局長張䕒育說，2023台灣設計展將在10月6日在鶯歌登場，由於新北幅員遼闊，因此C區整合新北市129條路線、154場次走讀活動，規畫5種新北體驗方式及10條精選遊程，還有台語、英語場次，除讓台灣人能瞭解新北文化，也能讓外國朋友可以感受新北在地美景、產業、工藝等不同魅力。
這次特色路線與木曜4超玩團隊聯手，帶著一群外國Youtuber朋友到新北市美術館，體驗鶯歌陶瓷工藝、淡水「雲門劇場」感受身體律動、搭乘藍色公路一覽淡水河美景等，以及拜訪新北茶鄉坪林認識「生態友善茶園」，透過走訪新北山海城，深度體驗、學習新北獨特的在地文化。
文化局說，合作影片第一集「鶯歌線」即將於9月29日預告、10月2日上片。其他路線也將於2023台灣設計展期間陸續公開，且目前「新北哩賀」精選路線開放報名中，歡迎民眾一起品味漫遊新北。
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