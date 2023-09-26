台南海安街道美術館延至運河段 議員要求可坐、可遮陽

台南市都發局推動藝術造街及迎接台南400，執行海安街道美術館擴展計畫及台南400博覽會城市展，今天市議會上多名議員表達關心，希望藝術造品要兼顧耐曬、耐雨及可坐、可遮陽的實用性；也要求除了藝術造街外也能兼顧遊客的需求，設置廁所，防止有人隨地小便情形。

都發局長徐中雄今天在業務報告指出，目前正執行海安街道美術館擴展計畫，要從海安路延到運河段，經費2150萬元，預定新設通風塔大型作品5件、街道家具6件及運河區域作品2件，預定明年6月起搭配台南400年博覽會展開，且長久設置，下月審查作品。

另「台南400博覽會-台南城市展」明年7至8月在南美館1館展出，經費2400萬元，已完成發包，邀請到好的設計、展覽單位規劃設計與展出，將展示台南的發展及建設歷程等歷史價值，強化大眾對台南城市的認同感及光榮感。

市議員陳怡珍認為，花2400萬元去做城市展，但展期只有2個月，時間太短，效益有限，可配合其他場所展出。徐中雄表示，此展也要配合文化局、觀旅局相關展出，呈現更完展的城市展；也會用3D畫面留存，除了實體還有網路可看，並永久展示。

李宗霖、周嘉偉表示，台南天氣炎熱，希望這些藝術作品能兼顧實用性，可坐或遮陽效果，依以往的造景作品，有些都已曬到退色或壞掉，希望在審查時也能顧及，不要因為長期日曬、淋雨就退色或壞掉，以增長效益。