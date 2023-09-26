蔣萬安國慶不發「嗡嗡包」改慢跑 可抽國慶限定毛巾

台北市長蔣萬安任內首次國慶升旗和慶祝活動，將邀請市民朋友參加慢跑、逛市集。國慶慢跑採「線上登記抽籤、現場報到」今天下午2時起登記抽籤，至10月3日中午12時止，限額3500名，可憑慢跑號碼布領取國慶限定毛巾1條。

民政局指出，北市中華民國112年國慶升旗及慶祝活動，除升旗典禮、國歌領唱及表演活動外，邀請市民朋友響應全民運動，現場規畫國慶慢跑活動，由市長蔣萬安帶領各局處首長在市府前慢跑，動線將沿市政大樓周邊道路市府路、松高路、松智路、松壽路繞三圈，全程約3公里。

另外，活動結束後可憑慢跑號碼布領取慢跑好禮「國慶限定毛巾」1條。由於過去民眾一早參加國慶活動，市府周遭當天營業早餐店較少，今年首次辦理國慶早安市集，北市知名市集品牌「混市集」合作，供市民朋友參加升旗、健康慢跑後，可至市集享用美食，現場規畫20家攤商，包含早餐、甜點小食、飲品及文創小物等。

慢跑活動以線上登記抽籤，民眾可透過兩種管道擇一方式登記抽籤，如下載「台北通App並加入會員進行登記，或從活動登記網頁（https://tp-service.gov.taipei/runningActivity）以「健保卡」、「手機電信」、「自然人憑證」或「行動自然人憑證」擇一方式進行登記，期間內完成登記作業即可參加抽籤。

民政局指出，主辦單位將電腦隨機抽出3500名幸運兒，中獎名單將於10月5日下午2時公佈於民政局官網及台北通App，同時以手機簡訊及電子郵件通知中獎者。中獎者請於國慶日10月10日上午6時30分至7時30分至慢跑民眾報到處持「台北通App、「身分證件及「中獎通知訊息兌換慢跑號碼布，並參加國慶升旗典禮及慢跑活動後，可憑慢跑號碼布領取「國慶限定毛巾」1條，若逾10月10日上午7時30分報到者，視同自願放棄資格。